龜尾的氣溫上升速度比大邱快. August. 17, 2023 07:58. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 壹般提到全國最熱的城市時，很多人都會想起“大非洲”大邱。但氣象廳的研究結果顯示，在過去48年裏，附近中小城市慶尚北道龜尾的酷暑天數比大城市大邱增加得更快。1973年至2020年的48年間，大邱的酷暑日每10年增加2.2天，而龜尾則增加2.7天。 特別是，如果把研究對象的時間分成壹半，分為前半期（1973年-1996年）和後半期（1997年-2020年），則差異更加明顯。大邱的高溫日從前半期24年間的23.6天增加到了後半期24年間的26.6天，相反，前半期的酷暑天數為14.2天的龜尾，後半期的酷暑天數為20.1天，增加了42%。 ●相比大城市，中小城市的酷暑天數增加趨勢更明顯 韓國氣象廳和國立氣象科學院16日公布了以1973年至2020年8個大城市（人口100萬人以上）、8個中小城市（人口30萬人以上）、14個非城市（人口10萬人左右）等共30處觀測資料為基礎分析城市化效果對氣溫上升的影響的結果。據調查，與首爾、釜山、大邱等大城市相比，忠清北道清州或慶尚北道龜尾等中小城市的平均氣溫更高，酷暑天數也更多。 氣象廳的分析結果顯示，國內16個城市以10年為單位的酷暑日增加了1.4天，年平均氣溫上升了0.37度。據分析，特別是過去48年間中小城市的酷暑日不僅比非城市，比大城市也增加得更快。中小城市的酷暑日每10年增加1.8天，與大城市（1.6天）相比，增加趨勢更為迅猛。 就距離較近的大城市和中小城市進行比較時，中小城市的酷暑日增加趨勢也很明顯。大邱每10年增加2.2天的酷暑天數，鄰近的慶北龜尾則增加了2.7天。清州為1.7天，比大田（1.1天）增加更快；慶尚北道浦項為1.1天，比蔚山（0.5天）增加更快。 不僅是酷暑，平均氣溫上升幅度也是中小城市更高。中小城市每10年的平均氣溫上升幅度為0.38度，比大城市（0.36度）相對較高。這壹結果與“越是大城市，城市中心效果就越熱烈”的廣為人知的常識不同。 氣象廳對這樣的結果分析說：“隨著城市化的推進，氣溫上升會越來越大，這是因為大城市在1990年代以後城市化停滯不前，而中小城市直到最近人口還在增加。” ●人口密度提高導致的“城市化效果” 據研究分析，“城市化效果”對國內城市氣溫上升產生了約24%-49%的影響。城市化是指特定地區因產業化、工業化等聚集很多人，人口密度增大的現象。據推測，對於氣溫上升，城市化帶來的效果是中小城市占29%-50%，與大城市（22%-47%）相比更大。 氣象廳表示：“如果把總人口視為100，那麽生活在大城市的人口比率在20世紀90年代達到最高點約52%，此後壹直持續減少或處於停滯狀態。相反，生活在中小城市的人口比率持續增加，最近達到了31%的最高點。”研究結果還說明，城市和非城市之間氣溫偏差的增加趨勢在48年中，前24年（1973年-1996年）在大城市較大，後24年（1997年-2020年）中小城市更大。可以說，酷暑從大城市傳遞到了中小城市。 此外，京畿道楊平、忠清北道堤川、慶尚南道統營等14個人口在10萬左右的非城市平均氣溫在過去48年間每10年上升0.23度，酷暑日每10年增加1.1天，與城市相比，平均氣溫上升幅度和酷暑日增加趨勢都比較弱。

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