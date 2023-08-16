KIAF-弗裏茲藝博會期間……韓國新壹代作家介紹展將在4個地方舉行. August. 16, 2023 08:04. by 金民 kimmin@donga.com. 全球藝術博覽會“首爾弗裏茲藝術博覽會（Frieze Seoul）”去年9月首次舉行時，訪問韓國的海外美術相關人士據主辦方推算有8000多人。其中多數是為了銷售作品而參加的畫廊負責人，但也有不少策展人或美術機關負責人前來參觀。 不僅是首爾，對造訪美國紐約、瑞士巴塞爾、中國香港等國際美術中心的人來說，藝術博覽會上登場的作品非常熟悉。因為世界級畫廊銷售的作品有限。向這些人介紹韓國美術現場的展覽將在國內多家私立美術館同時舉行。 據藝術經營支援中心15日透露，下個月在首爾舉行的“第22屆韓國國際藝術博覽會”（KIAF•9月6日至10日）、“第二屆首爾弗裏茲藝術博覽會”（9月6日至9日）前夕，介紹韓國新壹代作家的展覽將在首爾鐘路區善載藝術中心、ZAHA美術館、MUSEUMHEAD和首爾江南區松隱舉行。 松隱將在本月16日至10月28日期間，舉行由講述不同世代和主題、媒體的16名作家參加的團體展“PANORAMA”。最近在國際畫廊舉辦個人展的洪承惠（音譯）、靈活利用東洋畫彩色技法的李真珠、在網上飾演油管博主“Cherry Jang”並展現各種表演而成為話題的柳成實、借用佛畫形式的Grim Park等多種作家群。 松隱館長洛倫西娜•華蘭特表示：“韓國美術現場吸引了全世界的目光，因此想與更多的韓國作家建立聯系紐帶”，“我認為韓國作家在海外任何地方都具備了充分受到關註的實力。”她說：“藝術經營支援中心選定了13名作家，作為韓國國際藝博會、首爾弗裏茲藝博會的聯結項目，將在網絡平臺上集中支援英文企劃出版物的發行等。為了將其中的壹部分介紹到線下，我們準備了展示會。” 善載藝術中心將從18日開始到10月8日舉辦由2010年代以後登場，以新的視角和方式制作空間和物質的6名作家參與的集團展“off sight”。去年參加釜山雙年展和Leeum美術館集團展《Cloud walkers》的玄南作家、用薄線在展示空間像畫畫壹樣進行設置工作的吳鐘等人的10多件作品將亮相。 此外，MUSEUMHEAD將舉辦通過25名年輕作家的30多幅作品講述在美術市場沒有受到關註的作家們的藝術世界的“德比：監視者和間諜”（9月1日~10月30日）展，ZAHA美術館將舉辦由7組作家共同參與的展示人類世時代（Anthropocene•人類的開發活動改變地球環境的新時代）包括人類在內的所有生命生存的土地的“Hybrid-Ground”（8月20日~10月22日）展。

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