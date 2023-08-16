引發“拆分雇傭”副作用的周休津貼，要立即修改. August. 16, 2023 08:04. . 上個月決定明年的每小時最低工資為9860韓元，比今年上漲2.5%後，經濟界出現了“幸好沒有超過1萬韓元”的反應。但是個體戶、小商販們非常不滿。因為包括“周休津貼”在內，實際需要支付的工資每小時超過1萬韓元。每天工作8個小時、每周工作5天的最低工資勞動者，明年每周40小時將獲得39.4400萬韓元工資，加上周休津貼7.8880萬韓元，總共為47.3280萬韓元。相當於每小時1.1832萬韓元。 周休津貼是從1953年參照日本的勞動法、首次制定勞動標準法時開始存在的制度。為了保障為了多賺壹分錢而每周工作7天的勞動者的休息權，規定只要工作6天，就可以多得到休息日壹天的津貼。實行每周五天工作制後，給每天工作3小時以上、每周工作15小時以上的勞動者提供周休津貼。 上屆政府以最低工資1萬韓元為目標，急劇上調工資，引發了問題。2018年、2019年最低工資分別上漲16.4%和10.9%，個體戶們為了節省周休津貼，代替每周工作30小時的壹名職員，雇傭了每周工作不到15小時的2名職員。這對勞動者來說也是損失。很難找到穩定的工作崗位，在壹個地方工作很長時間的工人們要換多個工作。這就是每周不到15小時的就業者2017年只有96萬名、而去年激增到157.7萬名的原因。 實際上，相當於周休津貼鼻祖的日本早在33年前就反映勞動環境的變化取消了制度。在韓國，2018年底大法院也做出了“計算工資時，要扣除實際不工作的周休時間”的判決。但考慮到勞動界的反對，政府修改了相關法律施行令，將周休時間包括在工作時間中，因此時代錯誤的制度至今仍然存在。 明年日本的全國平均最低工資為1002日元，韓幣9224韓元。韓國的最低工資比日本高出7%，如包括周休津貼則多出28%。考慮到剛剛進入發達國家門檻的韓國的經濟水平，這是過高的水平。70年前制定的周休津貼制度已經過了時效。沒有理由再放任只會降低雇傭質量的時代錯誤性制度。

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