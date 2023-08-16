如果父母兩人都休育兒假，最高將獲得240萬韓元的獎勵金. August. 16, 2023 08:05. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 首爾市向使用育兒休職的上班族父母最多支援240萬韓元的獎勵金。 市政府15日表示，將從下月1日開始接受首爾型育兒休職獎勵金申請。該獎勵金是為了創造上班族父母不看眼色使用育兒休職的文化的政策，是吳世勛市長提出的“爸爸媽媽幸福項目”的主要事業。 首爾市相關人士表示：“很多人指出，育兒休職只能得到正常工資的80%（最多150萬韓元），因此收入下降幅度很大”，“期待通過獎勵金不僅有助於提高女性，還有助於提高男性的育兒休職使用率。”該人士還強調，“這是全國首次允許父母兩人都能獲得獎勵金。” 如果父母中有壹人休1年以上的育兒假，將給予120萬韓元，如果父母兩人全部使用，將支援240萬韓元。育兒休職在6個月以上未滿12個月時，,給予60萬韓元。但是，未滿6個月的休職者不能得到獎勵金。 申請對象是雇用保險加入者，今年1月以後使用育兒休職，連續6個月領取育兒休職工資的人。另外，只有家庭收入低於中等收入150%（每月665.3萬韓元）且在首爾居住1年以上的人群才能申請。 申請可以在下月1日開業的生育•育兒綜合門戶網站“從生育到育兒”的全部信息萬能鑰匙（umppa.seoul.go.kr）上進行。 申請時，要提交△身份證復印件 △健康、長期醫療保險費繳納確認書 △育兒休職工資決定通知書 △育兒休職確認書 △存折復印件 △個人信息使用同意書等。 首爾市女性家庭政策室室長金善順（音）表示：“今後為了營造不看眼色使用育兒休職的社會氛圍，將出臺多種政策。”

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