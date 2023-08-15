“韓美在尊重中成了壹個軍團”……光復軍和抗日作戰美軍的回顧. August. 15, 2023 08:09. by 李素研記者 always99@donga.com. “在李範錫（韓國光復軍第二支隊長）和我為了共同目標而建立的平等、尊重、合作的氛圍中，具有卓越精神的壹個軍團獲得了力量。” 日帝強占時期末的1945年，韓國光復軍和美國中央情報局的前身戰略情報局共同推進的“禿鷲行動”的美方負責人克萊德·薩展特大尉（音，1909-1981）這樣回顧了當時隊員們的訓練氛圍。“禿鷲行動”計劃由韓國光復軍和美國戰略情報局合作，把培養成對日戰情報人員的韓國人滲透到韓半島。薩展特認為，當時韓國青年和美軍為了對抗日本帝國主義而團結壹心。 獨立紀念館不久前得到了薩展特留下的回憶錄和相關資料，在光復節78周年之際的14日向《東亞日報》公開了這壹資料。這些記錄是由居住在美國緬因州的薩展特的兒子羅伯特·薩紮特收藏，只是為進行研究而共享了壹部分，向大眾公開尚屬首次。回憶錄被評價為是參與“禿鷲行動”的美軍相關人士除正式文件外唯壹留下的現存記錄。前獨立紀念館首席研究委員金道亨（音）翻譯分析了資料。 根據回憶錄，韓美兩國軍人還親自修繕了用於安排食宿和訓練的廢棄祠堂等，共同致力於訓練準備。薩展特表示：“為了創造生存和調整的合理結果，我們面臨著諸多挑戰。在巨大的改建、重建和建築上（壹起）傾註了力量，戰後離開中國時，美國人、中國人、韓國人可以自豪地離開。” 薩展特在去世前壹年，即1980年3月7日回顧“禿鷲行動”時，用10頁信紙分量的打字本完成了該回憶錄。 學界評價說，該回憶錄是象征韓美同盟源流的核心文件。金道亨強調：“回憶錄是代表韓國和美國政府的軍事機構展開的第壹個共同軍事行動的珍貴記錄，具有重大歷史意義。”

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