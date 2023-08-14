受梅雨和酷暑影響，白菜批發價壹個月內猛漲161%. August. 14, 2023 08:06. by 世宗=趙應亨記者 yesbro@donga.com. 受梅雨和酷暑的影響，白菜的批發價格比壹年前上漲了約35%。由於臺風“卡努”導致超過汝矣島面積5倍的農田遭受損失，有人擔心農產品價格可能會進壹步上漲。 13日，據韓國農水產食品流通公社（aT）農產品流通信息顯示，11日白菜批發價格為每10公斤平均2.576萬韓元（商品標準），比1年前上漲了34.9%。與1個月前（9880韓元）相比，貴了160.7%。由於軟腐病等導致供應量減少，白菜價格持續上漲。蘿蔔批發價格也是每20公斤平均2.932萬韓元（商品標準），比前壹年上漲了6.1%。與壹個月前相比，暴漲了127.3%。此外，大蔥和菠菜的價格也分別比壹年前上漲了4.3%和14.6%。 據觀測，今後農產品價格很有可能進壹步上漲。因為本月10日登陸韓半島的臺風“卡努”導致農作物受災。據統計，截至11日下午6時，發生農作物受災的農田達1565.4公頃，是汝矣島面積（290公頃）的5.4倍。但是農林畜產食品部相關人士表示：“白菜等蔬菜類的主要產地江原道受臺風影響造成的損失並不大，因此價格影響較小。” 特別是蘋果在524.9公頃的土地上出現了落果損失，預計價格會上漲。以10日為基準，10公斤蘋果的批發價格平均為8.6225萬韓元（富士品種標準），比1年前上漲了44.3%。預計此次落果受損影響將在富士品種出貨的10月以後正式反映出來。

한국어