暑假最好的補習班是學校圖書館和課後學校. August. 12, 2023 07:53. . 小學假期是父母對照顧子女的擔心和壓力增加的時期。特別是上班的父母們迫切需要上午時間段照顧孩子的地方。 放假前夕的上月中旬，在絞盡腦汁制定孩子的假期計劃時，學校發來的通知響了。內容為，放假開始後的2周裏，周壹至周五上午9點到中午12點三個小時內，將開設由學校外教負責的英語教室，招募參加者。家長負擔的總參加費為5萬韓元左右，這相當於私立補習班壹天的特講費水準。壹看到通知就高興得馬上填寫了申請書發過去了。以英國奇幻小說《哈利波特》為主題，為期兩周的英語教室給孩子和父母帶來了滿足感。 填補英語教室後剩下的假期照顧空白的是課後學校專題講座和學校圖書館。學期中，學校下課後下午時間進行的課後學校在放假期間將時間轉移到上午進行。開設的講座有人工智能（AI）創意融合、編碼、桌上遊戲、國際象棋、料理、圍棋、跳繩、長笛、魔術、古典吉他等多種。沒有課後學校課程的日子裏，則送去了壹整個假期都開門的學校圖書館。 照顧教室（也稱托管教室）也是減輕家長憂慮的感謝政策之壹。照顧教室是在小學內準備的其他教室裏，各市道教育廳或學校聘用的照顧專門教師從正規課程結束的時間開始照顧孩子們的制度。雖然也有放假期間停開照顧教室的地方，但不少學校為了家長和孩子們，在放假期間也運營照顧教室。提供午餐的地方也很多。把小學低年級子女送到照顧教室的壹位熟人說：“照顧教室對職場媽媽來說是壹束光。” 如果不能得到公共教育提供的照顧服務，最終家長只能依靠私教育。就是送到補習班暑假專題課或外部機關主辦的各種夏令營。這種情況下，費用至少是公共教育照顧的2~3倍。 據教育部透露，小學照顧教室數量從2017年的1.198萬室增加到去年的1.497萬室，但同期等待人員從9225名增加到了1.5106萬名。雖然照顧教室正在擴大，但現實是，與需求相比，照顧教室數量遠遠不足。 教育部在今年年初的業務報告中表示，將推進早晨照顧、空隙照顧、臨時照顧等照顧服務類型多樣化的“常春學校”（總是像春天壹樣溫暖的學校）。計劃今年選定4個左右的市道教育廳，在約200所小學示範運營常春學校，並在2025年擴大到全國。為了減少教師的負擔，常春學校以教育廳為中心運營，並支援專門人力。 即，與地區社會合作，擴大提供優質的公共教育照顧項目。對於有需要照顧的子女的父母來說，沒有比這更可靠、更滿意的政策了。為了讓更多的學生得到充實的照顧服務，希望常春學校政策能夠順利進行。

한국어