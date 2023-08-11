拜登簽署行政命令……“限制尖端半導體、人工智能、量子計算機對華投資”. August. 11, 2023 07:50. by 華盛頓=常駐記者文炳基、北京=常駐記者 金基龍 weappon@donga.com、kky@donga.com. 美國總統拜登當地時間9日簽署行政命令，限制對侵害美國國家安全的中國尖端產業進行投資。由此，美國企業在尖端半導體、人工智能、量子計算機領域對中國的投資將全面受到控制。 拜登當天表示：“為了應對對軍事、情報、監視、網絡支援至關重要的核心技術的威脅，發布了宣布國家進入緊急狀態的行政命令。”隨後，美國把中國、香港和澳門被指定為“擔憂對象國家（地區）”。 美國財政部根據行政命令，發布了限制美國企業對擔憂國家中國投資的“法規制定預告”。其內容是限制美國資本對中國尖端半導體、人工智能、量子計算機等3個領域的私募基金和風險投資等進行投資。這事實上是禁止投資的措施，根據這壹規定，除了舊型集成電路企業或軍事監視用途外，如果想在人工智能領域投資相關企業，必須事先義務性地申報投資計劃。此次行政命令只適用於新投資，預計將從明年開始實行。 拜登政府明確表示，此次措施是為了防止與國家安保直接相關的核心技術轉移到中國。美國政府高級官員表示：“中國不需要美國的錢，他們拿不到的是技術。” 美國繼去年限制對華半導體出口後，又阻止了資本投資，中國的“技術掘起”將面臨更加困難的局面。中國反駁說：“這是利用科學技術的集體欺淩。”商務部10日表示，“中國對美國擾亂全球產業及供應網表示嚴重憂慮，並有權采取措施”，警告中國采取資源武器化等應對措施。

한국어