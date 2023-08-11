只有公權力站得住，才能阻止殺人預告. August. 11, 2023 07:49. . 最近播出的韓國電視劇《刑事錄》講述了因使用槍支而命運交錯的警察們的故事。雖然逮捕了兇犯，但是因為使用槍支而被停職3個月的警察。而且，主人公金澤祿（音）刑警不能輕易向把刀對準女兒脖子的人質犯開槍的樣子，似乎原樣演繹了大韓民國警察的現實故事。 上月21日，趙宣（音，33歲）在首爾市新林地鐵站發生兇器騷亂，造成4人死傷。此後兩周多時間裏，韓國陷入了“殺人預告”的恐怖之中。3日，在盆唐書峴站，崔元鐘（音，22歲）因車輛和兇器騷亂造成14人死傷，國民們在繁華街和百貨商店周圍四處張望，警戒著陌生人。曾被譽為“世界上最安全的國家”的大韓民國怎麽會陷入這種情況呢? 《刑事錄》給出了這個問題的答案。同事面臨死亡危機，即使開槍也要擔心懲戒的現實。相比查獲兇犯的“功勞”，更重視兇犯不應該受傷的“人權”。在掃蕩毒品組織的過程中，看到同事處於危險狀態後，警察之間為是否應該開槍展開了爭論。還有，對於抓住自己女兒的人質犯，不敢輕易扣動扳機的主人公。《刑事錄》真實地描寫了韓國警察在行使公權力時需要考慮和承受的現實。在公權力如此苦惱和猶豫的時候，韓國成了“不問青紅皂白犯罪”和“殺人預告”泛濫的社會。 政府遲遲才出臺對策。尹錫悅總統對兇器騷亂下達了“動員所有警力進行超強硬應對”的指示，警察廳長尹熙根指示壹線警察“積極使用槍支”。法務部計劃新設處罰殺人預告行為的條款，並推進禁止在公共場所攜帶兇器的方案。法務部長韓東勛也指示大檢察廳：“在逮捕暴力犯罪的過程中，警察行使武力時，要積極適用正當防衛。” 雖然感覺為時已晚，但政府積極保障行使公權力、改善制度預防“殺人預告”和兇器騷亂是值得歡迎的事情。但是壹線警察仍然不相信政府。因為，如果只相信政府而痛快地行使武力，嫌疑人受傷或死亡，可能會受到刑事處罰或訴訟。實際上，據警方透露，法院認定過度行使公權力、處罰警察或承擔民事責任的判例多達10件。這就是警方要求賦予正當行使武力“免責權”的原因。 應該控制過度的公權力行使。嫌疑人的人權也很重要。但是因為害怕訴訟和處罰，在緊急情況下也很難行使物理力的警方的呼籲也是有原因的。要想阻止兇器騷亂和殺人預告泛濫的社會，首先應該樹立公權力。希望政府和國會不要回避“金澤祿”們的懇切呼籲。

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