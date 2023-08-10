中國7月物價下跌0.3%……“通貨緊縮的恐怖”來襲. August. 10, 2023 08:19. by 北京=常駐記者 金基龍、世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.comkalssam35@donga.com. 顯示中國體感景氣的消費者物價指數（CPI）時隔2年5個月轉為負值。有分析認為，物價下跌，但消費卻沒有恢復，中國經濟進入了通貨緊縮。隨著“世界工廠”中國在新冠疫情之後給世界經濟註入活力的期待減弱，對華貿易依賴度高的韓國經濟也亮起了紅燈。 中國國家統計局9日表示，7月份中國的消費者物價指數同比下降0.3%。這是繼新冠疫情擴散的2021年2月（-0.2%）之後，中國月度消費者物價指數時隔2年零5個月再次出現負值。中國的月度消費者物價指數在今年1月達到2.1%後，從3月開始連續4個月停留在低於1%左右，6月份下降到了0%。 據統計，與消費者物價指數壹道被視為代表性物價管理指標的生產者物價指數（PPI）也達到-4.4%，連續10個月呈負增長。中國消費者物價指數和生產者物價指數同時出現負增長是自2020年11月以來的第壹次。 中國當局為了刺激消費，上個月出臺了汽車、家電、家具等耐用品消費促進方案和民間投資活性化對策等。但是，消費者打開錢包似乎還遠遠不夠。 中國國家統計局表示：“這是去年7月物價上漲水平較高而出現的暫時現象，今後會逐漸上升。”但彭博社表示：“與2021年初消費者物價指數（因新冠疫情）暫時下降不同，最近的物價下降是由需求減少及房地產停滯等長期因素引起的，更加嚴重。中國實際上陷入了通貨緊縮。” 專家們壹致認為，中國經濟放緩短期內會對韓國經濟造成巨大打擊。現代經濟研究院經濟研究室室長朱元（音）表示：“政府認為下半年（7月-12月）經濟復蘇的依據是消費和出口恢復，但中國的經濟停滯使韓國的出口狀況變得消極。”

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