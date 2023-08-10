馬斯克的“腦機接口”開發公司Neuralink“吸引到3700億韓元規模的投資”. August. 10, 2023 08:19. by 崔智媛記者 jwchoi@donga.com. 8日（當地時間），埃隆•馬斯克創立的“腦機接口”開發企業Neuralink通過社交網絡服務（SNS）X（之前的推特）官方賬號表示，通過融資吸引了2.8億美元（約3700億韓元）規模的投資。這壹規模是今年1~6月神經技術領域初創企業對象總投資金額1.43萬億美元的兩倍。 業界認為，今年5月Neuralink從美國食品和藥物管理局（FDA）那裏獲得臨床試驗許可起到了主要作用。Neuralink是2016年馬斯克創立的初創企業，公司目前正在開發移植到大腦的芯片。計劃將芯片移植到四肢麻痹或下半身癱瘓患者等行動不便的患者的大腦中，讓這些人僅憑想法就可以使用電腦。馬斯克6月在法國巴黎舉行的Viva Tech峰會上表示：“預計今年年末將出現首例（參與臨床的）患者。” 但也有人觀測說，為了芯片移植，需要打通頭蓋骨，這對患者來說將是壹個很大的障礙。Neuralink的主要競爭公司美國企業Synchron正在試圖通過血管內手術方式連接大腦和電腦。Synchron表示，2021年臨床試驗獲得批準，今年2月在7名患者身上成功進行了移植。

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