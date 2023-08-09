繼梅西之後，內馬爾也將離開PSG嗎？. August. 09, 2023 08:16. by 金正勛記者 hun@donga.com. 歐洲媒體接連報道稱，在基利安•姆巴佩拒絕延長與巴黎聖日耳曼隊（PSG•法國）的合同的情況下，內馬爾（照片）也希望離開PSG重返FC巴塞羅那隊（西班牙）。這是距離2023~2024賽季法甲聯賽開幕（12日）還有4天的時候。 法國媒體《隊報》（L'Équipe）8日表示：“內馬爾7日向PSG理事會傳達了‘今年夏天想離開球隊’的意向”， “內馬爾時隔6年將再次回到巴塞羅那。”曾在巴塞羅那隊效力的內馬爾於2017年8月轉會到了PSG。他與PSG之間的合同到2025年6月到期，但附加了可以再延長1年的選項。英國《天空體育》也報道說：“內馬爾希望今年夏天離開PSG，重新回到FC巴塞羅那。” 但內馬爾能否如願以償，今年夏天重返巴塞羅那還是未知數。當天報道這壹消息的美國體育專門媒體ESPN報道說：“雖然內馬爾重返巴塞羅那的可能性不是完全沒有，但由於（巴塞羅那俱樂部）的財政問題，這筆交易將非常困難。”截止到上個賽季，效力於PSG隊的梅西也希望回到老東家巴塞羅那隊。但是巴塞羅那俱樂部無法承受他的高年薪。梅西最終加入了美國職業足球聯賽的邁阿密國際隊。當時梅西與PSG的合同已經到期，因此邁阿密無需支付轉會費。但是內馬爾是合同期限還剩下近2年的球員，因此引進球隊需要準備相當數額的轉會費。

한국어