美媒：“中國滲透到日本安保網……雖然美國告知了日本，但壹年後仍然遭到黑客攻擊”. August. 09, 2023 08:17. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、東京=常駐記者 李相勛 weappon@donga.com、sanghun@donga.com. 美國《華盛頓郵報》等媒體當地時間7日報道說，在中國在世界各地展開黑客活動的疑惑日益高漲的情況下，中國長期入侵日本機密安保網的事實遲遲才被公之於眾。報道稱，2020年日本機密安保情報網遭到中國人民解放軍下屬黑客的攻擊，高級軍事情報被無差別地泄露，美日之間的情報共享也出現了相當大的問題。 此事很有可能成為18日在美國戴維營舉行的韓美日首腦會談上的主要懸案。有壹些觀察人士認為，如果美日之間的情報共享不能確保網絡安保，擴大韓美日三角合作的討論可能會出現差池。 ● “因中國黑客攻擊，美日情報共享出現問題” 據《華盛頓郵報》報道，美國國家安全局在特朗普政府時期的2020年底確認了中國人民解放軍黑客侵入日本機密安全網的事實。這可能是針對自衛隊的作戰計劃、對日本軍事力量及弱點的評價報告書等。美國前政府官員透露當時的情況說：“（黑客攻擊）的危害非常嚴重。” 時任美國國安局局長保羅·中曾根、時任總統國家安全事務副助理馬修·波廷澤等人急忙前往日本討論此事。他們還親自向時任日本首相棺義偉進行了報告。事件發生的時間正值向拜登政府移交政權時期，因此現任總統國家安全事務助理沙利文也聽取了報告。 後續風暴仍在繼續。拜登政府2021年確認了中國黑客仍然滲透到日本安全網的事實。直到同年秋天，日本在封鎖中國黑客方面也沒有取得任何進展。雖然日本最近表示將大幅增加網絡安全預算和相關人力，但在阻止中國黑客攻擊方面卻力不從心。 在此過程中，日本就美國情報機構比自己更早掌握到中國黑客入侵的事實，懷疑美國侵入日本安全網及竊聽、監聽的可能性。《華盛頓郵報》報道說，因此，兩國的共同應對也遇到了困難。據悉，美國國防部長奧斯汀向日本表明了立場，稱“如果網絡安全得不到保證，情報共享可能會變慢”。 日本否認相關報道。日本政府發言人、官房長官松野博壹8日表示：“機密情報被泄露的事實尚未得到確認。” 他表示，與此事無關，“將強烈要求中國采取負責任的行動”。 ● 會對韓美日情報共享討論也產生影響嗎？ 這壹問題很有可能在18日舉行的韓美日首腦會談上成為主要議題。拜登政府以4月韓美通過《華盛頓宣言》為契機，在強化包括日本在內的韓美日安保合作體制方面下了很大功夫。在這種情況下，有人擔心日本的機密安保網被中國的黑客攻擊所突破的事實會對韓美日情報共享討論產生影響。 美國認為，要想在印度太平洋加強牽制中國的情報共享，當務之急是擴充同盟國的網絡安全。有不少人指出，日本的信息安全非常松懈，甚至壹度被稱為“間諜天堂”。據悉，美國向在印度太平洋與韓國同屬最強大的友軍日本共享了比北約更少的情報。 美國對在世界各地發生的中國無差別黑客攻擊的憂慮也很大。中國黑客“storm-0585”從今年5月起侵入美國和西歐主要國家25個政府機關的電子郵件，對美國商務部長拉蒙多、美國國務院東亞太助理國務卿克裏頓布林克的電子郵件等進行了黑客攻擊。美國高層官員對《華盛頓郵報》表示擔憂，稱：“中國正在提高網絡攻擊能力，以在紛爭中妨礙（美國和同盟之間的）決策。”

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