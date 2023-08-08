殺人預告充斥網絡，是引發市民不安、公權浪費的重大犯罪. August. 08, 2023 07:54. . 在首爾市新林站和京畿道城南市書峴站發生兇器殺人傷人事件後，網上充斥著預告殺人的文章。7月21日新林洞事件發生後，包括壹名30多歲男子因在手機聊天室上傳“將殺害特定人”的文字和事先購買的兇器照片被拘留等，因上傳殺人預告文章而被捕的人多達59人。“將在仁川桂陽站殺死20人”“將在愛寶樂園殺死所有看見的人”等具體而令人毛骨悚然的帖子正在通過社交媒體等擴散。 市民們抱怨：“不知道什麽時候會發生什麽事情，都不敢出門了。”因為恐慌，很多人尋找噴霧或三截棍等防身裝備。警方在首爾市江南站、蠶室站、城南書峴站等地部署裝甲車，投入全副武裝的警察特工隊，有如戰事的場面在首爾市中心展開。由於市民們的神經緊張，地鐵上出現了“有人揮刀”的誤報，乘客們在緊急躲避時還受傷了。社會損失像滾雪球壹樣越滾越大。 專家指出，這種事情的發生反映了韓國社會蔓延的憤怒和剝奪感。也就是說，因貧富差距、就業難和入學考試難、心理孤立感等積累的不滿以兇器騷亂事件為契機爆發。特別是容易被氛圍所籠罩的年輕人經常上傳預告殺人事件的帖子。被警方抓獲的嫌疑人中10多歲的人占壹半以上。他們大都表示，“這是為了引起關註”“只是開玩笑而已”，作出了令人啼笑皆非的辯解。 殺人預告是威脅市民安全、造成公共權力浪費的嚴重犯罪行為。檢方和警方表示將擴大拘留調查，並以法定最高刑罰進行處罰，也是因為這個原因。檢方和警方表示，如果購買犯罪工具並指定對象，將適用預謀殺人嫌疑，只要上傳殺人預告文章，也將適用威脅罪或妨礙公務執行罪。雖然嚴懲不是萬能的，但是上傳這樣的文章壹定要被檢舉並受到處罰，這樣才能減少無差別的模仿犯罪。 更重要的是，要努力加強社會安全網和紐帶感，不讓像定時炸彈壹樣的孤立者超過臨界點。有必要教育判斷力還不成熟的學生們寫殺人預告等文章是多麽危險的事情。不僅是政府，學校和家庭等全社會都要積極出面。只有這樣，才能防止“不問青紅皂白”犯罪和殺人預告像傳染病壹樣擴散。

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