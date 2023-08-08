尹翰結在“卡拉揚年輕指揮家獎”大賽上奪冠. August. 08, 2023 07:55. by 李智潤記者 leemail@donga.com. “決賽舞臺執掌薩爾茨堡音樂節的指揮棒，這件事本身就讓我感到非常幸福。作為年輕的指揮家，這是很難超越的舞臺。” 6日（當地時間），在奧地利薩爾茨堡莫紮特音樂學院舉行的“卡拉揚年輕指揮家獎”國際音樂比賽冠軍得主尹翰結（29歲•人名音譯下同）表示：“比起獲獎，我更想竭盡全力給管弦樂團團員們留下好的演奏。” 尹某7日在接受《東亞日報》的電話采訪時笑著說：“開始指揮門德爾松第3號交響曲時，看到管弦樂隊的眼神閃閃發光，產生了‘今天的演奏壹定很好’的直覺。演奏結束後，卡拉揚協會的代表馬蒂亞斯•勒德說‘雖然看過無數次這些團員，但是看到他們的眼神，結果已經出來了’。” 由紀念傳奇指揮家赫伯特•馮•卡拉揚（1908~1989年）的卡拉揚協會和薩爾茨堡音樂節主辦的該比賽曾培養出多名年輕明星指揮家。之前的冠軍得主有荷蘭國立歌劇團常任指揮洛倫佐•比奧蒂（2015年）、西班牙國立管弦樂團常任指揮達維特•阿普卡姆（2010年）等。獲勝者將獲得1.5萬歐元（約2150萬韓元）的獎金和下壹年在薩爾茨堡音樂節上指揮的機會。 他說：“這次奪冠得益於在德國學習指揮的妻子嚴厲的建議和指揮家西蒙•萊特爾爵士。”尹某在去年11月與萊特爾爵士、鄭明勛、大提琴演奏家馬友友等所屬的企劃公司Askonas Holt（著名古典音樂經紀公司）簽訂專屬合約後，作為副指揮參加了萊特爾爵士率領的巴伐利亞廣播交響樂團（BRSO）的歐洲巡回演出。 “以前我喜歡技術秀麗、準確的指揮。但是通過兩人，我明白了從演奏者那裏得到技巧以外的感情是非常重要的。在歐洲巡演期間，萊特爾爵士讓我明白自己不是單純的助理，而是‘真正的指揮’。感謝壹輩子都很難見到的管弦樂隊……當時學到了很多東西。” 在當天大會的決賽舞臺上，尹某指揮了門德爾松的第3號交響曲《蘇格蘭交響曲》等共4首歌曲。韓國作曲家申東勛的室內管弦樂團歌曲《老鼠和人類的》和羅西尼的歌劇《塞維利亞的理發師》序曲由他親自挑選，莫紮特的詠嘆調《哦，妳是溫和的星星》則作為指定曲目指揮。 尹某在2019年世界音樂慶典“達姆施塔特音樂節”的指揮部門中，以歷屆最小年齡獲得第壹名而聞名。2019年至2021年期間，他擔任德國新勃蘭登堡劇院和管弦樂隊的常任指揮。他說：“我的夢想是有壹天能與BRSO合作。因為當時在慕尼黑學習作曲時，看到由馬裏斯•揚松斯（1943~2019年）指揮的BRSO的演出後，我夢想成為指揮家”，“作為管弦樂團的壹部分，我想成為能夠齊心協力、為觀眾帶來最佳演奏的指揮家。”

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