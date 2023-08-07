英美退營……如何妥善應對“跛行”的童子軍大會，事關國家威信. August. 07, 2023 08:01. . 繼英國代表團之後，參加新萬金世界童子軍大會的美國代表團前天也決定提前退營。英國代表團4400人、美國代表團1500人因擔心酷暑中在荒原野營場提出的健康和安全問題，正在前往首爾的酒店和平澤美軍基地等。新加坡代表團的67名成員也離開了營地。占全體參賽選手15%的大規模人員提前撤離，這在童子軍大會歷史上是史無前例的。 德國、瑞典等當初考慮退營的國家代表團經過會議做出了暫緩退營的決定，但隨著派遣最多代表團成員的美國和英國接連缺席，童子軍大會最終因半拉子活動而不可避免地陷入癱瘓。看著壹片空蕩蕩的營地，剩下的隊員們的士氣必定大不如前。在原本就混亂的現場氣氛中，某國代表團男領隊進入女性淋浴場，因此甚至有人提出了性騷擾嫌疑。6日韓流演唱會日程被推遲，直到當天上午還沒有公布，增加了參賽者的失望感。 據悉，隨著政府全力展開普及制冷公交車和冰礦泉水、追加設置遮蔭棚和玩水設施等應對戰，溫熱患者人數正在減少。追加投入了930名清掃人員，衛生狀況有所好轉，代替被取消的100多個戶外活動，追加準備了90個全國旅遊項目。雖然很晚才開始出臺補充對策還算萬幸，但是直到全世界出現擔憂和批評之後才匆忙出臺權宜之計，這實在令人遺憾。 為了平息童子軍大會的混亂，曹溪宗決定將全國寺廟開放為露營地及寺廟住宿用，企業也陸續參與支援離子飲料和醫療人員等。對於政府來說，雖然投入了1000億韓元的預算，但最終還是向民間伸出了手。朝野就責任所在問題展開了“文在寅政府申辦的”“要怪現政府的安逸應對”等“都是妳的錯”攻防戰，令人尷尬。 新萬金野營場至今仍有151個國家的36000多人活動。童子軍大會離12日結束還有5天。政府要在剩下的時間裏最大限度地提高危機管理力量，在沒有安全事故的情況下結束活動。雖然要追究粗劣運營的責任和經過，但在此之前，按照政府的承諾，重新燃起“不讓壹名隊員失望”的活動火種是當務之急。這關系到大韓民國的威信。

한국어