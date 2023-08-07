“安息吧”，廣島嚴守韓人慰靈祭. August. 07, 2023 08:02. by 東京=李相勛 常駐自記者 sanghun@donga.com. 5日，在當地莊嚴舉行了悼念在第二次世界大戰最後階段的1945年8月6日因美軍投向日本廣島的原子彈而犧牲的韓國人的慰靈祭。 當天在廣島和平紀念公園韓國人原子彈爆炸犧牲者慰靈碑前舉行的慰靈祭上，包括旅日同胞和韓日兩國學生在內的200多人出席並慰問了英靈。今年迎來第54屆的韓國人慰靈祭每年都會在原子彈爆炸的前壹天8月5日舉行。 駐外同胞廳廳長李基哲（音）當天向慰靈碑獻花說：“向犧牲的同胞表示深切的哀悼。放下怨恨和憎惡，好好安息吧。”在此次慰靈祭上，加上最近1年間被確認死亡的8名受害者，共2810名犧牲者名單被獻給了慰靈碑。 被炸者第二代、韓國原子彈受害者對策特別委員會委員長權俊浩（音）表示：“（駐外同胞廳）韓國政府機關首次親自出席慰靈祭，真的非常感謝。尹錫悅總統（今年5月）首次參拜慰靈碑當時，我也高興得流下了眼淚。”駐外同胞廳於今年6月成立，為外交部下屬機構。去年，以韓國駐廣島總領事等為主參加了慰靈祭。今年5月21日出席廣島G7峰會的尹總統與日本首相岸田文雄壹起，作為韓國總統首次參拜了韓國人慰靈碑。 發動太平洋戰爭的日本在戰局已經傾斜的情況下，仍然強行主張“全民抗戰”，拒絕投降，於是美國在廣島投下了原子彈。據推算，20萬多名死亡者中還包括當時因征用或移居等居住在廣島的2萬名韓國人。 為迎接原子彈投下78周年，6日在廣島舉行了日本政府主辦的原子彈陣亡者慰靈儀式及和平祈願儀式。參加者們在原子彈爆炸的時間上午8時15分進行了默哀。岸田首相表示：“作為唯壹的戰爭被炸國，將繼續為實現沒有核武器的世界而努力。”只是當天沒有反省因1941年12月空襲珍珠港而引發太平洋戰爭的信息。

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