法新社針對“X”公司提起訴訟，要求對方為新聞產品付費. August. 05, 2023 07:51. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 法國新聞通訊社法新社以社交媒體X（以前稱推特）為對象提起訴訟，基於著作鄰接權要求對方支付新聞產品使用費。著作鄰接權是指控制內容的復制、分發、演出、展示等第二次使用的權利。在加拿大，臉書的母公司Meta也因內容使用費問題中斷新聞服務等，圍繞社交媒體在沒有正當補償的情況下利用新聞內容的問題，矛盾不斷。 法新社當地時間2日表示：“X沒有提交將新聞內容的費用定在適當水平所需的資料，向法國法院提出了緊急臨時處理申請，要求提供評價X使用的新聞內容使用費所需的資料。”法國在2019年制定了提供新聞和出版物的社交媒體企業必須向新聞媒體和出版社支付使用費的著作鄰接權。 法新社表示：“X此前壹直拒絕就履行著作鄰接權進行討論。”法國引進著作鄰接觸權後的2021年，谷歌和Meta與當地媒體簽訂了支付內容使用費的合同。法新社還強調：“為了公平分配新聞內容共享產生的價值，將繼續采取適當的法律措施。” X所有者、特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克在自己的X賬戶上表示：“很奇怪。他們靠網站流量創造廣告收益，卻讓我們付錢。”他的意思是，點擊X上登載的新聞內容就會連接到媒體網站，為什麽X要支付內容使用費。 Meta在加拿大也遭遇新聞內容使用費紛爭。據路透社報道，加拿大議會今年6月制定了《在線新聞法》，要求社交媒體企業支付加拿大媒體的新聞使用費。對此，Meta針鋒相對地表示不會向臉書和照片墻的加拿大用戶提供新聞，並於1日表示：“已經進入了停止向加拿大供應新聞的過程。”谷歌也在6月份發表了中斷加拿大新聞服務的方針。 加拿大文化遺產部對Meta的措施批評說：“他們沒有向新聞媒體支付公平的份額，而是切斷了用戶接觸優質新聞。這是不負責任的行為。”

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