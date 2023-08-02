“三胞胎”外國夫婦得到數千萬韓元的醫療費支援. August. 02, 2023 07:40. by 趙健熙 becom@donga.com. 處於早產危險的多文化家庭孕婦在高麗大學安山醫院醫療團隊的幫助下順利生下了三胞胎。醫院方面計劃與外部贊助機構等聯系，向家境困難的三胞胎家庭支援數千萬韓元的分娩費和診療費。 高麗大學安山醫院1日表示，7月28日，蒙古籍懷孕34周的孕婦A某通過剖腹產手術生下了三胞胎女嬰。出生當時，孩子們體重為2.23-2.38公斤，屬於早產，住進新生兒重癥監護室後，正在逐漸恢復健康。 三胞胎成為早產兒，就需要數千萬韓元的醫療費，其中包括分娩費和重癥監護室住院費。據悉，今年春天A某第壹次到醫院就診時，醫療人員就知道很難收取分娩費。因為烏茲別克斯坦國籍的丈夫也沒有加入健康保險，經濟上也遇到了困難。但醫療團隊看到早產跡象後，毫不猶豫地決定幫助產婦和三胞胎的安全。 主刀的該醫院婦產科教授宋寬洽（音）表示：“最優先考慮產婦和三胞胎的健康。能夠壹起度過孩子們與世界見面的特別瞬間，感到非常感動。” 高麗大學安山醫院正在多方面討論對三胞胎的診療費支援方案。該醫院在2016年國內醫院首次開設了多文化支援中心“羅賽塔-霍爾中心”，向多文化家庭等醫療弱勢群體提供翻譯和免費健康檢查、職業體驗機會等，持續進行社會貢獻活動。

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