法務部又玩小伎倆，這壹次是通過修改調查準則謀求“恢復檢查機關調查權”. August. 01, 2023 07:43. . 法務部昨天公開了以廢除警察專門負責補充調查原則為主要內容的《檢察官和司法警官相互合作和普通調查準則的相關規定》修正案，從今天起進入立法預告。法務部此前修改了總統令《檢察官開始調查犯罪的相關規定》，擴大了因腐敗和經濟犯罪而縮小了的檢察機關的直接調查範圍。有人批評說，通過修改下位命令和規則，使上位法律失效的工作仍在繼續。 根據去年9月實施的《刑事訴訟法》和《檢察廳法》，即所謂的“完剝檢調（完全剝奪檢察機關調查權）法”，在警察擁有調查開始權的犯罪中，補充調查也只有警察才能進行。修正案廢除了警察專門負責補充調查的原則。檢察機關開始調查時，調查範圍將繼續受到限制，但通過補充調查，可以像修改法律之前壹樣無限制地進行調查。 另外，此前只有警方在調查中存在違反法理、違反采證法則、時效、上訴條件判斷錯誤等，屬於違法的不移交時，檢察官才能要求移交。但是修訂案還賦予了檢察機關認為是否有嫌疑不明確的所有警察不移交事件要求移交的權利。這樣壹來，檢察機關實際上擁有對所有警察事件的移交要求權，警察的“調查終結權”將失效。 “完剝檢調法”實施後，警方的調查量增加到了現有人力無法承受的程度，因此調查時間被拉長。在現場，也有不少人希望檢察機關不要總是要求忙碌的警察補充完善，而是自己完善後結束。但根本性的解決是加強實施“完剝檢調法”後達到極限的警方調查能力，而不是解除檢察機關直接調查範圍的限制。 法務部以“完剝檢調法”侵害檢察機關的調查權為由，向憲法裁判所提出了權限爭議審判，但被駁回。在發達國家，檢察機關介入調查時也主要通過警察人力進行。沒有壹個國家比韓國檢察機關擁有更多的調查官、直接調查很多領域。“完剝檢調法”引發的調查空白，應該通過修改法律予以糾正，用總統令或調查準則謀求“檢調原復（原樣恢復檢察機關調查權）的做法才是小伎倆，其本身就是違反法治的行為。

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