未來主義，前衛美術運動……大家了解意大利近現代美術嗎？. July. 31, 2023 08:08. by 金民 kimmin@donga.com. 疾馳的汽車普及和劃過天空的飛機登場。隨著耀眼的科學技術的發展，日常生活急劇變化的20世紀初期，意大利藝術家們甚至發表了《未來主義宣言》（1909年）。贊揚產業化和城市速度感的他們的藝術對俄羅斯未來派、英國漩渦派（英國美術流派）等也產生了影響，在美術史上占據了壹席之地。 在這個未來派中備受重視的烏姆貝托•博喬尼的“空間裏連續的單壹形態”青銅版雕刻品來到了韓國。可以看到包括該雕塑作品在內的70多件意大利近現代美術作品的展示會“偉大的意大利願景：法爾內西納收藏”（The Grand Italian Vision：The Farnesina Collection）最近在首爾鐘路區Artsonje中心3樓開幕。以概念美術作品而聞名的皮耶羅•曼佐尼的《魔法跳板》、貧窮藝術運動（Arte povera•1960年代後期意大利的前衛美術運動，用日常材料作業）的主角米開朗基羅•皮斯特萊托的《伊特魯裏亞人》也將在展示會上亮相。 在展示場見到的作品展現了意大利特有的幽默和活力。意大利代表性雕刻家馬裏諾•馬裏尼的青銅雕塑《馬》雖然淒涼但溫暖的抒情性，將自己的腳印放在木箱上的曼佐尼的《魔法跳板》則給人壹種打後腦勺的機智。在展廳的角落裏，隨時都有電話打來的丹尼爾•普菲的電話作品《倫敦呼叫》讓觀眾大吃壹驚。 由意大利駐韓大使館、意大利文化院主辦的該展覽將向韓國介紹意大利外交合作部使用的羅馬法爾內西納宮的部分藝術作品。意大利外交合作部直到1960年為止壹直使用羅馬基吉宮，後來將那裏讓給了總理官邸，並搬遷到了現在的法爾內西納宮。 與用金和大理石裝飾的基吉宮不同，外交合作部的職員們在約40年的時間裏壹直使用樸素的法爾內西納宮。後來在德國擔任外交官後於1998年回國的威尼斯國際大學校長烏姆貝托•巴塔尼向有交情的美術家們要求租借作品，開始將藝術作品安排在法爾內西納宮各處。“法爾內西納收藏”現在也不是收藏品，而是由不同時期租借來的其他作品構成。 意大利著名評論家兼策展人博尼托•奧利瓦（84歲）負責了展示企劃。擔任1993年威尼斯雙年展總導演的他還幫助在1995年雙年展展示館內設置了韓國館。13日來到韓國的意大利外交合作部公共文化外交局長亞歷桑德羅•德•佩迪斯表示：“意大利美術在羅馬、文藝復興、巴洛克之後也很繁榮”，“為了宣傳意大利現代美術，準備了此次展示會。”該展覽將持續到8月20日。門票價格1萬韓元。

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