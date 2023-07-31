木板房等居住弱勢群體時隔4年再次增加，達到183萬人. July. 31, 2023 08:09. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 據調查，去年遷移旅館或住在木板房、塑料大棚等的居住弱勢群體時隔4年再次增加。據分析，受高利率和經濟蕭條的影響，弱勢群體的居住環境變得更加惡劣。 據統計廳30日統計，去年除寫字樓外，居住在“住宅以外的住所”的人達183萬人。這壹規模比壹年前增加了4.1萬人（2.3%）。住宅以外的住所是指與供人居住的住宅不同，不具備壹個以上房間、廚房或獨立出入口等的居住空間。具體來說，寫字樓、酒店、旅館等住宿場所客房、宿舍及特殊社會設施、木板房、塑料大棚、建設現場的臨時棚屋等屬於這壹類。其中，除了商住兩用房居住者外，大部分屬於居住弱勢群體。 除了商住兩用房之外，生活在“住宅以外的住所”的人群在2018年達到頂點後，3年內減少了20萬名以上，去年再次增加。有分析稱，隨著去年貸款利率的暴漲和經濟放緩，遭受直接打擊的弱勢群體被逼到了惡劣的居住環境。去年經常拖欠全稅租金的惡性租賃人（集中管理多住宅債務人）繳納的擔保事故金額為4382億韓元，比1年前劇增了23%。 另外，以2020年為基準，除了商住兩用房以外，居住在住宅以外的人中有53.4%住在宿舍或社會設施。42.2%的人住在營業場所附帶的睡覺的房間或建築工地宿舍等臨時居住用建築物內，3.6%的人住在酒店或旅館等住宿場所。住在木板房、塑料大棚的人也占0.9%。

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