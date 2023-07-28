韓美利率差創歷史新高，現在不是認為“符合預想”放松警惕的時候. July. 28, 2023 08:04. . 美聯儲昨天將基準利率上調了0.25個百分點。這是自去年3月以來第11次上調，也是自上月凍結壹個月後再次采取緊縮措施。這壹決定反映了美國想要實現2%的通貨膨脹率，同時美國經濟正在軟著陸的自信心。通過此次上調，美國基準利率達到了22年來的最高值5.25%-5.50%。韓國基準利率在1月份上調後停留在了3.5%的水平，兩國的利息差距擴大到了2.0個百分點。這是史無前例、從未經歷的差距。 韓國政府和韓國銀行雖然評價說，“這是符合預想的結果”，但對於對外依存度較高的韓國來說，負擔相當大。因為，不得不擔心外國資金會隨著更高的利率流出、韓元貶值等金融市場的不安。值得慶幸的是，最近韓元對美元的匯率在1270韓元左右浮動，外國人股票和債券投資資金連續5個月呈現出凈流入的基調，但是，還不能掉以輕心。 雖然很多觀察人士說，此次實際上是最後壹次上調利率，但隨著美聯儲主席鮑威爾表明了9月份同時存在上調或凍結利率的可能性，韓美利率差距有可能進壹步擴大。鮑威爾斬釘截鐵地表示，“年內不會下調利率”，因此擔心史上最大的利率逆轉將持續相當長的壹段時間。 問題是，與過去的利率逆轉時期不同，此次同時出現了韓國出口不振和貿易收支赤字等實物經濟蕭條，因此支撐利率差距的余力吃緊。在第壹、第二季度好不容易避免了負增長，年增長率預測值也越來越低等經濟蕭條持續的情況下，韓國銀行也很難通過上調利率來應對。處於危險水平的家庭債務也是不安因素。在貸款利率再次動蕩的情況下，銀行圈家庭貸款僅上個月就增加了6萬億韓元左右。 再加上，由於美聯儲重新上調利率，如果美國地區銀行等金融不安再次重演，商業用房地產蕭條加劇，韓國金融圈也將不可避免地受到沖擊。韓國證券公司的海外房地產投資規模為15.5萬億韓元，2年內到期的海外房地產基金接近30萬億韓元，但部分基金已經被處理掉，出現了危險征兆。也就是說，如果受到外部沖擊，金融市場可能會出現無法控制的動蕩和急劇的資本流出。 韓國政府和貨幣當局要先發制人地觀察國內外危險因素，徹底應對金融市場的變動性。繼韓日貨幣互換之後，與其他國家的中央銀行簽訂貨幣互換協定，確保“美元安全閥”。現在不能因為不會立馬出現韓美利率差帶來的不安而掉以輕心。

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