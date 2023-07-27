2球-1助攻“梅西秀”……邁阿密隊取得兩連勝來勁了. July. 27, 2023 08:08. by 金正勛記者 hun@donga.com. 在美國舞臺的首場比賽上，憑借魔法般的任意球攻入制勝壹球的裏奧內爾•梅西（36歲•國際邁阿密）在代表球隊的第二場比賽中以多粒進球帶領球隊取得了完勝。 26日，在美國佛羅裏達州波特羅德代爾舉行的聯賽杯小組賽第2輪與亞特蘭大聯隊的比賽中，梅西以2粒進球和1次助攻的“獨角戲”表現，帶領球隊以4比0完勝對手。聯賽杯是由美國職業足球大聯盟足球（MLS）29支球隊和墨西哥足球甲級聯賽MX18支球隊參加的綜合杯比賽。22日，梅西在與墨西哥隊克魯斯•阿蘇爾的小組賽第1場比賽中，在下半場補時階段憑借任意球幫助球隊以2比1取得了勝利。 在與亞特蘭大聯隊的比賽中，梅西首發出場，他在上半場第8分鐘率先攻入壹球。禁區內的左腳射門擊中右側球門柱後，他撲上去用右腳推射入網。上半場第22分鐘，他接到隊友從左路傳來的斜傳球在球門前用右腳輕松射門。梅西在下半場第8分鐘幫助羅伯特•泰勒攻入球隊的第4粒進球後，在下半場第33分鐘被替換下場，坐到了替補席。 足球專門媒體《進球網》當天報道了兩隊比賽的消息，並表示，“梅西絕對支配了比賽，帶領球隊取得了勝利。根本無法讓梅西停下來。”截止到26日，邁阿密隊以5勝3平14負（積18分）的成績在MLS東部15支球隊中排名墊底，但在梅西加入後，球隊在杯賽上取得了2連勝。邁阿密隊在本賽季的22場聯賽中僅攻入22球，但在梅西參加的2場杯賽中攻入6球。

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