半數首爾公寓交易的買賣價比之前有所上升. July. 27, 2023 08:09. by 李祝福記者 bless@donga.com. 1、首爾市江南區狎鷗亭3區重建聯合會最近選擇熙林綜合建築師事務所財團（熙林，音）作為設計企業。在首爾市把3區容積率限制在300%以下的地區，熙林提出了將容積率提高到360%的設計方案。由於這是嚴重的違反行為，首爾市向警方告發了熙林，並下達了停止公開募集的糾正命令。雖然熙林采取了在成員投票之前把容積率降至300%、不存在問題的立場，但首爾市表示，“目前狎鷗亭3區還沒有設計公司”，不久後將著手調查聯合會運營等方面是否存在問題。 2、大宇建設去年11月獲得了總事業費7900億韓元的龍山區漢南2區再開發的施工權。當時大宇建設提出了把適用於漢南新城的90米高度限制放寬到118米建造公寓的條件。按照現行標準，應該建20層左右，但大宇建設打算再建7層左右，以最大限度地提高收益性。大宇建設甚至提交了“如果無法變更（高度限制），將詢問施工者的再信任，並遵從聯合會的意願”的保證書。大宇建設的立場是，“將在開工時間2025年之前與首爾市進行協商”，但具體協商尚未實行。 最近，在首爾主要再開發、重建事業現場，因為不符合現行標準的條件獲得設計權或施工權，與當局發生矛盾的事例接連不斷。最近，隨著公寓價格的恢復趨勢，再加上政府緩解規制的趨勢，聯合會推進了把成員收益最大化的計劃，正在助長市場混亂。特別是在首爾各地，隨著大規模整備事業的速度加快，首爾全境的重建再開發事業場事業費共推算為36萬億韓元，導致有人擔心這樣的混亂在其他工地也會反復出現。 明知大學房地產系教授權大眾（音）表示：“政府應該明確原則，但應該觀察是否要采取不必要的限制，使首爾市中心住宅核心供應源——再開發、重建順利進行。過度的整備計劃會推遲事業或加重不必要的矛盾。”

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