韓國陷入“蕭條型增長”泥潭，必須刺激內需、填補出口空白. July. 26, 2023 07:48. . 第二季度韓國的國內生產總值（GDP）比第壹季度增加了0.6%。雖然確實是增長，但進口比出口大幅減少，這是典型的“蕭條型增長”。消費和投資同時減少，使下半年景氣反彈的可能性變得暗淡。最近，亞洲開發銀行將韓國今年的增長率預測值下調至1.3%，昨天國際貨幣基金組織將預測值下調至1.4%，自去年1月以來連續5次下調。 韓國的實際國內生產總值繼第壹季度的0.3%之後，連續兩個季度避免了負增長。但是帶動前壹季度增長的消費卻變成減少了0.1%，設備、建設投資也出現了負增長。前壹季度還是正值的出口額也減少了1.8%。盡管如此，增長是因為國際油價下降導致進口減少了4.2%。導致出口萎縮的半導體不景氣、中國經濟蕭條的恢復時間等也在持續推遲。最終，今年經濟的成績單取決於能否挽救凍結的消費和投資。 最近消費、企業投資萎縮並不是因為民間沒有錢。據韓國銀行推算，新冠疫情流行的3年間，韓國家庭積累了超過100萬億韓元的儲蓄。這是相當於國內生產總值5%的巨額資金。這是疫情導致消費機會減少而工資收入等持續上升影響的結果。雖然新冠疫情已經結束，但這些資金並沒有用於擴大消費、償還負債，只是起到了助長住宅市場不安的雷管作用。 由於擔心增加至1089萬億韓元的財政赤字和通貨膨脹，政府也很難在扶持經濟上投入資金。要想打破低增長局面，必須讓民間積累的資金流向有助於增長的消費和投資。國際貨幣基金組織在調整各國增長展望時提出的分析可能會成為線索。與增長預測下降的韓國相反，此次日本和歐元區的預測值分別為1.4%和0.9%，各提高了0.1%。美國為1.8%，上升了0.2%。原因是，由於旅遊等服務業強大，經濟“軟著陸”的可能性增大。 與制造業相比，服務業對經濟沖擊的彈性更大，復原力也更強。在出口萎縮的現在，是提高韓國服務產業水平的好機會。政府應該帶頭為醫療、旅遊、演出等高附加值服務業投資開辟道路。有必要盡快處理已經12年未能越過國會門檻的《服務產業發展基本法》，加快緩解阻礙生產效率提高的規制。

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