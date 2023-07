“韓國版全明星管弦樂團”今年也將在蠶室掀起熱潮. July. 25, 2023 07:57. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “管弦樂團的全明星隊”是指世界頂級管弦樂團團員們每到夏天都會和聲的瑞士盧塞恩音樂節管弦樂團。被稱為“韓國版全明星管弦樂團”、“韓國版盧塞恩音樂節管弦樂團”的“Going Home Project”將連續第二年舉行慶典。8月1日至3日,將在首爾松坡區樂天音樂廳通過《新世界》、《波萊羅:The Gala》、《交響舞曲》等三個節目與聽眾見面。 在去年開始的“Going Home Project”上,活躍在海外40多支管弦樂團的音樂家自發聚集在壹起。除韓國演奏者外,韓國管弦樂團活動等與韓國有緣的演奏者也將壹同參加。在歐洲等世界大部分地區,選擇沒有定期演出的夏季進行演奏。2018年平昌大關嶺音樂節上首次聚集的平昌慶典管弦樂團成為了契機。大提琴演奏家金鬥民、長笛演奏家趙成賢、號手金洪博、單簧管演奏家趙仁赫(以上音譯)齊心協力完成了該項目。 今年8月1日的首場演出《新世界》將像去年第壹天的演出《春之祭典》壹樣,在沒有指揮家的情況下進行演奏。團員們壹邊討論歌曲解釋壹邊彩排,小提琴家斯維特林•魯塞夫將負責樂章。由伯恩斯坦《西部故事》中的“交響舞曲”和鋼琴家孫烈音協奏的格什溫《藍色狂想曲》、德沃夏克第9號交響曲《新世界》等新世界(美國)中作曲的作品來裝飾。德沃夏克交響曲《新世界》由第二樂章主旋律改編成歌曲《夢中的故鄉(going home)》,深受觀眾喜愛。這是壹首與“Going Home Project”名稱相符的選曲。 8月2日的《波萊羅:The Gala》就像去年同名舉行的演唱會壹樣,是團員們作為獨奏者登場的合演舞臺。以格裏格的《交響舞曲》為開端,將推出莫紮特第三圓號協奏曲(金洪博協奏)、羅西尼•巴松協奏曲(柳成權協奏)、默卡丹特長笛協奏曲(趙成賢協奏)、德彪西的《第壹單簧管狂想曲》(趙仁赫單簧管協奏)、肖斯塔科維奇大提琴協奏曲(金鬥民合演)等。 在3日的《交響舞曲》第壹部中,澳大利亞作曲家奈傑爾•韋斯特萊克的雙簧管協奏曲《Spirit of the Wild》將通過鹹靜的雙簧管協奏在韓國首演,後半部將由烏克蘭出生的指揮瓦倫丁•烏留芬指揮演奏今年迎來誕生150周年和逝世80周年的拉赫曼尼諾夫的《交響舞曲》。第壹天和第二天演出分別有伯恩斯坦和格裏格的“交響舞曲”,因此“交響舞曲”也是將今年整個演出捆綁在壹起的關鍵詞。 票價為3萬~12萬韓元。

