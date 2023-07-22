軌道上出沒的輪廓的真面目. July. 22, 2023 07:48. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 1994年深秋，30多歲的男性列車司機澤木秀夫在運行列車時遇到了“剪影（輪廓）”。在路燈的燈光下，映照出的輪廓像人壹樣。驚慌失措的澤木用右手轉動剎車裝置，使列車緊急停止。雖然確認了線路，但沒有發生事故的痕跡。站務員也表示：“沒有接觸的痕跡。也沒有發現不明身份者。”剪影像是被風吹走了似的消失了。難道剪影是人嗎？到底發生了什麽事情呢？ 這是被譽為日本“社會派”推理小說作家的高野和明的新作長篇小說。這是和明作家繼批判日本帝國主義大規模屠殺的長篇小說《種族滅絕 Genocide》（2012年•黃金茄子）後，時隔11年再次出版長篇小說。此次小說是以1962年東京列車追尾事故160名死亡者中壹名身份不明者的事件為主題的。 小說是從月刊記者松田紀夫采訪心靈特輯報道開始的。松田接到了壹張在軌道上模糊拍攝壹名女性的舉報照片。為了掌握真偽，與目擊者和警察見面的松田掌握了女性的真實身份是過去因列車事故死亡的人物的情況。松田壹直在尋找能引起興趣的報道，逐漸好奇“為什麽女性的靈魂無法離開地面”。松田在面對女性的“幽靈”後，哀切地描寫了2年前去世的妻子的靈魂，抱著希望後又面臨絕望的心理。 這本書在日本引起了話題，甚至被提名為今年日本大眾文學獎直木獎候選人。因為以事件為主進行得非常快，所以吸引力很高。通過忠實的資料調查和采訪，真實地描寫了擔心死角地帶發生的事故，每天運行的鐵路司機們的日常生活。為了反映泡沫經濟崩潰後像心靈壹樣被刺激恐怖的故事所席卷的日本社會面貌，以20世紀90年代為背景，與最近的韓國現實似乎也沒有太大的距離。

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