韓國也將從明年開始引入延長賽決勝負制，無勝負平局情況將消失. July. 21, 2023 08:01. by 李憲宰 uni@donga.com. 從明年開始，韓國職業棒球壹線隊聯賽也將引入延長賽決勝負制。據此，因暴雨、地震、臺風等自然災害，比賽中斷的無勝負平局情況將消失。 韓國棒球委員會（KBO）20日發表了包含上述內容的“KBO聯賽•Team Korea升級項目”。KBO事務局解釋說：“這是同時提高聯賽比賽水平和棒球國家代表隊的戰鬥力，並擴大棒球基礎的長期綜合對策。” 主要內容是，在美國職業棒球大聯盟（MLB）和世界棒球經典賽（WBC）等各種國際大賽上實行的各種措施也適用於國內職業棒球。MLB今年引進了延長賽決勝負戰，如果正規局（9局）內沒有分出勝負，從延長賽第10局開始，在無人出局2壘有人的情況下開始展開攻擊。KBO相關人士表示：“將跑壘員放在二壘，還是放在壹、二壘開始等細節還沒有確定。為了尋找在勝負上增加緊張感的方案，我們將進行多種模擬。”韓國也在二線隊聯賽發展聯盟（Future League）從去年開始適用延長賽決勝負制，將跑壘員放在1、2壘的情況下開始比賽。 MLB為了縮短比賽時間，今年引進的“定時器（Pitch Clock）”將從明年開始首先引入發展聯盟。今年下半年，KBO將在舉行第1、2線隊聯賽的所有棒球場上設置定時器運營裝備。KBO計劃明年經過未來聯賽的運營，在壹線隊聯賽中盡快引進定時器。 為了激活棒球的活力，MLB今年采用的防守移位限制也將從明年開始適用於發展聯盟。壹線隊線聯賽的目標是在2025年引進。1名投手至少要面對3名擊球手的規定也將在2024年和2025年分別引進到發展聯盟和壹線隊聯賽。這是MLB和WBC已經在實施中的規定。 另外，出於長遠的角度考慮，KBO決定引進機器人裁判來判定壞球和好球的“壞球和好球自動判定系統”。引進與否和時間尚未確定。KBO還為了加強韓國棒球的國際競爭力，決定恢復專職主教練制。輔佐主教練的教練也將選拔為專職教練。

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