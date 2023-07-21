“不像別人的事”，五松慘案焚香所悼念步履不停. July. 21, 2023 08:02. by 清州=李政勛記者、李相煥記者 jh89@donga.com,payback@donga.com. “這是我經常走的路……因為不像別人的事，所以心情很沈重。” 20日，忠北清州市忠北道廳。最先來到在大廳建成的“五松宮坪第二地下車道慘案聯合焚香所”的金東秀（50歲•音譯）獻花後強調：“今後不能再發生這樣的事情。” 當天，市民們紛紛來到聯合焚香所悼念。來到焚香所的市民們異口同聲地表示：“吊唁結束後，有必要查明慘案原因，並處罰責任人。”朴某（51歲）說：“無論是政府還是地方自治團體，都只是互相推卸責任，這讓我很生氣。” 還有人對焚香所懸掛的“宮坪地下車道事故死亡者聯合焚香所”的字句提出了指責。前來吊唁的某市民團體相關人士大聲疾呼道：“不應該使用‘事故’、‘死亡者’，而應該使用‘慘案’、‘犧牲者’等詞語。 遺屬們也接連訪問了焚香所。壹位遺屬強忍著淚水在吊唁簿上寫道，“這裏不用擔心，去好地方幸福，我會壹起好好堅持的。”在事故中失去母親的女兒李某（48歲）行完禮後，壹直低著頭。吊唁結束後，李某氣憤地表示：“沒有給遺屬進行正確說明的場合，也沒有道歉。”

한국어