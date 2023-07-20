明年最低時薪9860韓元……在1萬韓元跟前放慢速度. July. 20, 2023 08:01. by 世宗=李文洙記者 doorwater@donga.com. 最低工資委員會19日決定把明年的最低時薪定為9860韓元。這比今年（9620韓元）上漲了240韓元（漲幅2.5%）。雖然時薪是否越過“1萬韓元”大關是人們關註的焦點，但看起來，最低工資委員會考慮到最近經濟危機、人工費上漲給企業帶來的負擔等，調整了上調速度。主張“凍結”的經營界和要求“1萬韓元以上”的勞動界都對此表示了不滿。 最低工資委員會經過從前壹天（18日）開始的連夜會議，當天上午6時左右召開第15次全體會議，最終表決了2024年度最低時薪。在體現周休津貼、折算成月薪的情況下，是206.0740萬韓元（以209小時為基準）。上個月勞動界作為最初方案提出了12210韓元（上調26.9%），經營界則要求“凍結（9620韓元）”。經過十多次反復會議，雙方在18日第八次修正案中將差距縮小到了775韓元（勞動界1.0580萬韓元，經營界9805韓元）。此後，公益委員們將下限9820韓元（上調2.1%）、上限10150韓元（上調5.5%）作為“審議促進區間”。 18日晚超過12時，勞資雙方在第10次修訂案中把差距縮小到180韓元（勞動界1.0020萬韓元，經營界9840韓元），但未能達成協議。此後，公益委員提出了“9920韓元”的仲裁方案。雖然經營界和韓國勞動組合總聯盟表示贊成，但由於全國民主勞動組合總聯盟所屬的工人委員們表示反對，協商破裂。 最後，委員會在19日淩晨就勞動界提案（1萬韓元）和經營界提案（9860韓元）進行了表決。共有26名委員參加，其中經營界案得到17票，勞動界案得到8票，無效（棄權）1票。這是雇傭勞動部部長李正植在3月31日要求審議後，時隔110天做出的決定。這也是1988年實行最低工資制度後，超過2016年（108天）的“史上最長審議”。 最近，不僅是韓國，主要其他國家也在調整工資上升速度。德國總理索爾茨去年把最低工資提高了22%，同時決定明年和後年只提高3%。美國紐約市壹度想大幅提高Uber Eats等食品配送應用程序勞動者的時薪，正在演變成訴訟戰。可能是擔心經濟危機、通貨膨脹（物價急劇上升）惡化等。

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