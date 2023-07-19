三星為配合“Galaxy Unpacked”活動，在紐約等7個地方設置體驗空間. July. 19, 2023 08:03. by 郭道英 now@donga.com. 三星電子為配合旗下新產品折疊式智能手機公開活動“Galaxy Unpacked”，在全球主要城市開設展示新產品和創新技術的體驗空間。三星電子18日表示，將從26日（當地時間）開始，在包括舉辦Galaxy Unpacked活動的首爾在內的釜山、美國紐約、法國巴黎、德國柏林、阿拉伯聯合酋長國迪拜、泰國曼谷等全世界6個國家的7個城市依次開放“Galaxy Experience Space”。韓國將從28日到下月20日在首爾城東區聖水洞和釜山廣安裏運營體驗空間。 三星電子將以“Join the flip side”為主題，組成體驗空間，意為以“與以往不同的世界（flip side）”招待消費者。在以公開市場為主題的體驗空間裏，可以體驗△最新Galaxy機器 △通過機器之間連接的Galaxy生態系統 △三星支付等多種形態的折疊式新產品。 訪客們可以在體驗空間體驗設計革新、遊戲經驗、多內容鑒賞等最新功能，還可以用飾品等完成自己的智能手機設計。通過三星支付，還可以享受在普通賣場購物的體驗。

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