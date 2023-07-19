烏克蘭糧食危機加上“極限暴雨”的飯桌物價. July. 19, 2023 08:02. . 物價管理再次亮起了紅燈。因為史無前例的極端暴雨導致農產品價格暴漲，再加上歐洲最大的糧倉烏克蘭的谷物出口面臨中斷危機，全球農產品價格暴漲海嘯正在襲來。不斷上漲的飯桌物價有可能重新燃起逐漸被控制住的通貨膨脹火種。 據農林畜產食品部統計，上周因暴雨受災的農田達2.7萬公頃。這壹規模是首爾汝矣島面積的93倍以上。已經因歷代級炎熱天氣而沸騰的農產品價格受此影響直線上升。以昨天的批發價為基準，菠菜壹周內上漲51%，壹個月內上漲了219%，生菜（195%）、白菜（113%）等價格也比壹個月前上漲了100%以上。由於很多產地尚未申報受災情況，本周暴雨仍在持續，因此農耕地淹水帶來的農產品價格暴漲趨勢將持續下去。 不僅是韓國，隨著酷暑和幹旱等異常氣候襲擊世界各地，國際谷物價格也在上漲。上個月，國際糖價因甘蔗最大產地印度和巴西的幹旱而創下了12年來的最高值，可可豆價格因非洲暴雨刷新了46年來的最高值。再加上俄羅斯17日宣布，將終止在戰爭中也允許烏克蘭出口糧食的《黑海谷物出口協定》。烏克蘭占世界玉米出口的12%、小麥出口的9%，如果出口之路再次受阻，有可能重演戰爭爆發後經歷的全球糧食價格暴漲。 新鮮食品和進口糧價同步上漲，不僅是加工食品和餐飲物價，也是生活物價整體上漲的因素。因此，不能排除出現穩定跡象的消費者物價再次上升的可能性。上個月除去農產品、石油類的根源物價上漲率仍然很高，為3.5%，從下個月開始依次上調首爾公交車和地鐵等大眾交通費用等，物價上漲壓力正在持續。 家庭感受到的物價仍然很高，再加上飯桌物價的恐懼，消費心理就會萎縮，因此經濟恢復會陷入更加遙遠的惡性循環。這就是必須盡快控制飯桌物價不安的火種的原因。政府應該最大限度地釋放農、畜、水產品儲備量，確保供需穩定。對於給物價穩定潑冷水的串通或變相漲價等，也有必要積極應對。從中長期來看，為了應對慢性化的全球通貨膨脹，應該加快步伐使進口處多樣化、提高糧食自給率。

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