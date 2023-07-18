韓國的家庭債務負擔和負債增加速度居主要國家第二位. July. 18, 2023 07:54. by 李棟勛記者、申亞衡記者 dhlee@donga.com,abro@donga.com. 據調查，去年韓國的家庭債務負擔和負債增加速度在主要國家中已迅速飆升至第二位。 17日，據國際清算銀行（BIS）統計，去年韓國家庭部門總負債本息償還比率（DSR）為13.6%。在被調查的17個國家中，僅次於澳大利亞（14.7%），高居第二。DSR是將所有貸款的年本息償還額除以年收入的指標。這意味著DSR越高，償還債務的負擔就越大。BIS利用17個主要國家的國民賬戶，按季度計算DSR。 韓國的家庭債務增加速度也是第二快的。韓國去年的DSR與2021年（12.8%）相比上升了0.8個百分點。同期，澳大利亞的增幅為1.2個百分點，僅次於澳大利亞。17個國家中壹半以上的DSR比率反而減少，家庭債務穩定化，但韓國家庭的債務負擔卻意外地迅速增加。 據分析，韓國的DSR之所以迅速上漲，是因為最近1、2年間因急劇上調利率，貸款利率上升。隨著韓國銀行應對高物價上調標準利率，存款銀行的家庭貸款利率從2021年的年3.01%上升到去年的4.66%，上升了1.65個百分點。 經濟規模對比家庭負債的總量與主要國家相比也屬於非常高位的程度。據當天韓國銀行發表的相關報告書顯示，截止到去年年末，韓國的國內生產總值（GDP）與家庭負債的比率為105.0%，在43個主要國家中繼瑞士（128.3%）和澳大利亞（111.8%）之後位居第三。最近，隨著標準利率接連被凍結，房地產市場出現反彈征兆，銀行圈的家庭貸款也迅速增加，令人擔憂。 韓國銀行總裁李昌龍在最近舉行的記者招待會上曾表示，如果家庭貸款意外地急劇增加，將通過利率或宏觀健全性限制等來應對。

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