尹錫悅：“危險地區管理不善，導致了事態擴大”……事實上承認是“人禍”. July. 18, 2023 07:54. by 全主榮 aimhigh@donga.com. “雖然從去年開始壹再強調要控制危險地區的進入和先發制人的躲避，但如果現場不能遵守應對災難的基本原則，就很難確保國民的安全。” 尹錫悅總統17日上午結束對立陶宛、波蘭、烏克蘭的巡訪回國後，在中央災難安全對策本部的會議上表示：“泥石流脆弱地區等危險地區沒有得到妥善管理，導致事態進壹步擴大。”他還強調：“因為這種氣象異變正在日常化，所以要把它當作是常有的事情來應對。要徹底改變‘因為是異常現象所以沒有辦法’的認識，請以非常的覺悟對待。”分析認為，這是指政府對因“極端暴雨”造成多處人員傷亡負有管理責任，實際上將此次事件定性為“人禍”。 尹錫悅在中央災難安全對策本部會議結束後，立即乘坐直升機前往被泥石流席卷的慶尚北道醴泉郡甘泉面壹帶，慰問了災民。尹錫悅身穿綠色民防服和運動鞋，指著路邊堆積的巖石和沙土等問道：“這些也是從上面倒下來的嗎?”他還對總統室幕僚們說：“不要只拍我，把周圍（現場）都拍下來。” 尹錫悅來到作為災民臨時居住設施使用的閥芳裏老人福利會館，會見了20多名八九十歲的老奶奶。尹錫悅首先說道：“我也很無語。”他表示：“在海外聽到泥石流的消息後，以為是住宅後面的山體塌陷，砸向了民宅。幾百噸的巖石從山上滾下來，這樣的事情是我活到現在第壹次看到。（妳們）都嚇壞了吧！請稍微忍耐壹下。政府會全部給予修復。”

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