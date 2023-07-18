打破溫布爾登網球公開賽的銅墻鐵壁……20歲新皇誕生. July. 18, 2023 07:53. by 任寶美 bom@donga.com. “接種疫苗”壹次就足夠了。卡洛斯•阿爾卡拉斯（20歲•西班牙•世界排名第壹）擊敗“現役大滿貫第壹人”諾瓦克•德約科維奇（36歲•塞爾維亞•第2位），成為新的“溫布爾登皇帝”。 阿爾卡拉斯17日在英國倫敦附近的全英網球俱樂部中心球場結束的2023溫布爾登網球公開賽男子單打決賽中，經過4小時42分鐘的激戰，以3-2（1-6、7-6、6-1、3-6、6-4）擊敗了“四重衛冕冠軍”德約科維奇。阿爾卡拉斯繼去年美國網球公開賽之後，獲得了個人職業生涯第二個大滿貫賽冠軍。相反，失去大賽5連冠機會的德約科維奇不得不把平該比賽男子單打最多冠軍（8次）記錄的機會推遲到了下次。 阿爾卡拉斯在38天前的上月9日，在法國網球公開賽半決賽上與德約科維奇進行了兩人的大滿貫賽首次對決，最終以1比3敗北。阿爾卡拉斯當時全身痙攣，在第3、4盤全部以1比6輸掉了比賽。阿爾卡拉斯回憶說：“生平第壹次這麽緊張。”阿爾卡拉斯當天也在34分鐘內就早早地以1比6輸掉了第壹局，看起裏似乎將再次上演那天的噩夢。 但是在第2盤阿爾卡拉斯通過搶七拿下該盤之後，比賽氛圍開始發生改變。在這場比賽之前，德約科維奇在搶七比賽中已取得15連勝。阿爾卡拉斯在第3盤第5局比賽中，經過13次平分，終於在德約科維奇的發球局中表現出了出色的集中力，成功破發，拉開了差距。阿爾卡拉斯說：“現在的我是與法國網球公開賽時完全不同的選手。成長了很多。現在更能處理壓迫感和緊張感了。”阿爾卡拉斯在當天比賽中間，每次坐在選手替補席上時，都會像自己的偶像法拉•納達爾（37歲•西班牙•第136位）那樣將礦泉水瓶排成壹列，以此來調整心態。 比賽場地也會給阿爾卡拉斯帶來負擔。因為德約科維奇是中心球場最多連勝紀錄保持者。德約科維奇在2013年大賽決賽中敗給安迪•穆雷（36歲•英國•第40位）後，在該球場上保持著45連勝的紀錄。阿爾卡拉斯表示，“戰勝了10年來在這裏從未輸過的選手，這真是令人難忘。看到我戰勝德約科維奇，年輕壹代的選手們也會覺得自己也能做到。” “網球皇帝”羅傑•費德勒（42歲•瑞士•退役）2003年在溫布爾登公開賽上首次奪冠後，到去年為止，該大賽的男單冠軍總是被費德勒、納達爾、德約科維奇、穆雷等男子網球“四大巨頭”占據。2003年決賽時，阿爾卡拉斯是剛出生62天的嬰兒。再加上阿爾卡拉斯直到去年為止，在溫布爾登這樣的草地球場大賽上只經歷了6場比賽（4勝2負）。相反，德約科維奇是男子職業網球（ATP）歷史上僅次於費德勒（86.9%）的草地球場總勝率高達85.8%的選手。 在草地球場上首次面對阿爾卡拉斯的德約科維奇開玩笑說：“我以為在紅土、慢速硬地球場上遇到阿爾卡拉斯時會比較棘手，在草地球場上不會太難。”然後豎起大拇指說：“他的適應能力真的非常強。”他繼續說，“阿爾卡拉斯是集費德勒、納達爾和我的優點於壹身的選手。出色的精神和驚人的防守非常像納達爾。鋒利的反手削球和我有相似之處。雙反是我長久以來的強項，阿爾卡拉斯也有這個武器”，“我從來沒見過像他這樣的選手。納達爾、費德勒也有缺點，阿爾卡拉斯很完美。” 阿爾卡拉斯聽到這壹消息後笑著說：“德約科維奇竟然這麽說，真是令人驚訝。但那也是德約科維奇的話，應該是對的”，並表示，“我只是完整的阿爾卡拉斯。”去年在馬德裏公開賽上以2比1戰勝德約科維奇後開始揚名的阿爾卡拉斯在兩人的對決戰績上以2勝1負領先於德約科維奇。 德約科維奇說：“即使是為了我自己，我也希望（我和阿爾卡拉斯的新舊競爭格局）能夠長久地延續下去”，“我們兩人目前只進行了三次交鋒，三場比賽都非常激烈。”

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