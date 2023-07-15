在極端環境下的企業經營，僅靠防守無法支撐下去. July. 15, 2023 07:54. . 今年已過去壹半進度了。很多企業的關註焦點現在不是今年，而是明年的事業。主要企業壹般在中秋連休結束後制定明年的經營計劃，從暑假結束之際開始苦惱將找上門來。 雖然有人預測明年的經營環境會比今年有所好轉，但美中矛盾和俄羅斯-烏克蘭戰爭等全球地緣政治的不確定性仍然存在，對內環境也不容樂觀，預計2024年的經營環境也不容小覷。 雖然有很多企業在極度不確定性中表現出防禦性態度，但經營專家們強調，在經濟不景氣時期，在減少支出的同時也要努力抓住機會，才能在經濟恢復期成為勝者。 2020年初受新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）疫情影響，美國航空公司的乘客運輸量比前壹年驟減96%，當時很多航空公司取消了飛機訂單，開始節約費用。阿拉斯加航空公司也采取了凍結招聘、削減高管工資等措施。但有壹點不同。在別家航空公司紛紛取消飛機訂單的情況下，阿拉斯加航空將現有飛機更換為最新飛機，並追加訂購。在美國主要航空公司中，阿拉斯加航空是唯壹壹家在2020年大量訂購飛機的公司。 當時的社長兼現任首席執行官（CEO）本•米尼庫奇表示：“我想采取攻擊性應對措施，以擺脫大流行這壹巨大危機”，“如果沒有飛機，就無法在航空事業上成長。”在經濟蕭條時期，進攻和防守並行的該戰略從今年年初開始取得了明顯的成果。阿拉斯加航空預計到2025年銷售額將每年增加4%至8%，成為利潤最多的航空公司之壹。 哈佛大學商學院教授蘭紮伊•古拉蒂在《哈佛商業評論》（HBR）中介紹了阿拉斯加航空的事例，並表示：“面臨經濟蕭條時，很多領導和企業為了維持收益，本能地集中於節約費用，而阿拉斯加航空等領導和企業則抓住了不確定性的時機”，“真正的恢復彈性包括克服逆境恢復過來或抵抗這些困難等。” 但是在不確定的情況下，克服恐懼，采取積極的措施並非易事。實際上，據古拉蒂教授的研究結果顯示，在1890年代、1990年代、2000年代經濟蕭條時期，對約5000家企業進行調查的結果顯示，其中通過戰略投資促進銷售和利潤增長的企業只有9%而已。 韓國的主要企業在不確定性中投資增長。最近LG電子表示，到2030年為止，將在研究開發（R&D）和設施、戰略投資等方面投資50萬億韓元，發掘數碼保健、電動汽車充電、Metaverse（元宇宙）等未來領域；浦項制鐵集團表示，到2025年為止，將把集團全體投資費的46%投入到二次電池材料事業上。 隨著韓國經濟增長的原動力—出口的減少，今年的經濟增長率停留在1%左右。為了讓更多的企業戰勝恐懼，展開攻擊戰略，政府應該通過勞動改革、放寬限制等來貢獻力量。

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