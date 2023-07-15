核電站-電池-未來汽車……韓國-波蘭企業簽署33項諒解備忘錄. July. 15, 2023 07:56. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 正在波蘭訪問的尹錫悅總統當地時間14日出席韓國-波蘭商務論壇，兩國企業、機關在論壇上簽署了核電站、電池、未來汽車、氫氣等領域共33項諒解備忘錄。 包括隨行訪問的經濟使節團在內，韓國和波蘭的企業家、政府相關人士共350多人參加了當天的論壇。在電池、未來汽車等尖端產業領域簽署了11項諒解備忘錄，在核電站、氫能、環保能源等能源領域簽署了13項諒解備忘錄，在金融、旅遊等服務領域簽訂了9項諒解備忘錄。 在核電站領域，鬥山能源、現代工程、大宇建設、BHI等企業與波蘭企業簽訂了6項核電站合作諒解備忘錄。內容為波蘭核電引進開發、新核電站建設相關合作、核能領域的人力交流和培養、共同研究合作、龐特努夫核電站事業核電機組供應等。 在電池領域，韓國電池協會和波蘭汽車產業協會之間簽署了諒解備忘錄。總統經濟首席秘書崔相穆在當地舉行的新聞發布會上表示：“波蘭通過LG能源解決方案的投資，成為了名副其實的歐洲最大的電池生產國。以簽署諒解備忘錄為契機，合作範圍從現有的電動汽車電池擴大到儲能電池，共同應對供應鏈風險等，期待兩國之間的電池合作能夠進壹步提高。” 在環保能源領域，三星物產和BHI與波蘭企業就碳減排復合火力發電站項目合作、脫碳連接能源開發、建設事業合作等簽訂了諒解備忘錄。 尹錫悅強調：“去年向波蘭出口了史上最大規模的國防產業，交易每年大幅增加等，兩國間的經濟合作迎來了新的轉機。就像韓國的電池、材料零部件企業在波蘭構建歐洲最大的電池生態系統壹樣，不僅要擴大航空宇宙、智能工廠、環保能源等尖端產業，還要擴大國防產業、基礎設施領域的合作。”

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