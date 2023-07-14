基準利率維持在3.5%……韓國銀行今年連續4次凍結利率. July. 14, 2023 07:48. by 申亞衡記者、蘇雪熙記者 abro@donga.com,facthee@donga.com. 韓國銀行13日將基準利率凍結為年3.50%。繼今年2月、4月、5月之後，連續4次做出了維持標準利率的決定。美國聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）預計本月將追加上調利率，韓美之間的利率差距首次擴大到2%的可能性增大。 13日，韓國銀行金融通貨委員會在貨幣政策方向決定會議上，6名金融通貨委員壹致決定維持目前3.50%的標準利率。金融通貨委員會表示：“雖然物價上漲率持續放緩，但預計在8月以後的相當長的壹段時間內將超過目標水平（2.0%），主要國家的貨幣政策、家庭負債趨勢等也有必要關註。” 韓國銀行連續四次凍結利率後，市場普遍認為緊縮基調實際上已經結束。上個月消費者物價上漲率時隔21個月下降到2%左右，在物價壓力有所緩解的情況下，沒有理由非要提高利率，助長經濟蕭條和家庭負債的不安。 美聯儲26日（當地時間）決定實施“baby step”（基準利率上調0.25個百分點），如果韓美利率差距拉大到2.0個百分點，外國人資金流失和匯率不穩定的憂慮將會增大。但是13日，韓元兌美元的匯率因美國物價指標的鈍化，出現了美聯儲緊縮憂慮減少的分析，比前壹天暴跌14.7韓元，以1274.0韓元收盤。

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