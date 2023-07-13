困在緊身衣裏的皇後. July. 13, 2023 07:48. . 身穿優雅白色禮服的女人扭動上身，望著畫面外的觀眾站著。她紮著精心編織的長發，身著壹襲緞子禮服，上面用華麗的銀箔星星裝飾著。弗朗茨•克薩伯•溫特哈特畫的這幅著名肖像畫中的主人公是“奧地利皇後伊麗莎白”（部分，1865年•照片）。以“茜茜”的昵稱而聞名的她，被認為是歐洲王室歷史上最美麗的王妃。 溫特哈特雖然是德國農村農夫的兒子，但憑借卓越的才能獲得了獎學金，在慕尼黑藝術學院學習。成為法國王室的宮廷畫家後，他接受了全歐洲王室和貴族的肖像畫訂購，獲得了國際名聲。這幅畫是他60歲時經歷達到頂峰時畫的，是奧地利皇帝弗朗茨•約瑟夫壹世委托的。28歲的美麗皇後身穿展現那個時代時尚精髓的華麗服裝站在畫家面前。裝飾頭部和衣服的星星象征著奧地利的國花雪絨花。在德國的自由奔放環境中長大的茜茜，僅16歲就嫁到了奧地利，成為了皇後。這是她跟隨姐姐相親的位置，皇帝被她的美貌迷住而求婚後形成的婚事。茜茜因嚴格的宮廷生活很吃力，接連分娩、第壹個孩子的死亡、與婆婆的矛盾等，並不幸福。因為美貌成了皇後，所以壹生都執著於外貌。需要幾個小時的長發修整和緊身衣甚至成為了她壹天中最重要的日程。 皇後壹生為了維持19~20英寸的細腰而勒緊了緊身衣，兒子自殺後只穿黑色禮服的她在60歲時在瑞士迎來了突然死亡。因為緊身衣，連暗殺者的刀刺到身體的疼痛都沒有感到，就虛妄地死去。雖然美麗但不幸的茜茜通過畫家的畫筆，以世界上最美麗的皇後的形象載入史冊。同時，作為永遠被困在緊身衣裏的女人，永遠被刻在了畫幅上。

한국어