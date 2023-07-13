殘疾人和非殘疾人壹起奔跑在首爾街頭. July. 13, 2023 07:49. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 殘疾人和非殘疾人壹起奔跑的“2023超級藍色馬拉松”將於9月17日上午8時在首爾麻浦區和平公園和平廣場舉行。由特奧會（特殊奧林匹克運動會）韓國和樂天主辦、東亞日報社主管的該大會今年迎來了第8屆。這是由文化體育觀光部和國民體育振興公團贊助，社會福利共同募捐會支援的大賽。 超級藍色馬拉松是作為打破殘疾人與非殘疾人界限的“超級藍色運動”之壹啟動的。從主張正確使用智障人士相關用語的“藍色活動”擴大範圍到正確使用所有殘疾人相關用語，這就是“超級藍色活動”。 想要參加此次大賽的殘疾人可以申請超級藍色（5公裏）路線。殘疾人包括家人或熟人在內，共4人可以免費參加。非殘疾人可以參加半程和10公裏、5公裏路線的比賽。參賽費是3萬韓元，小學、初中、高中生不用交參賽費。被稱為“捐贈天使”的歌手Sean（本名魯丞煥•51歲）將參加此次大賽，與殘疾人壹起跑超級藍色路線。Sean是該大賽的宣傳大使。 參賽申請可在大賽官方網站（www.superbluemarathon.com）上進行。申請截止日期為8月30日下午5時。如果按照先後順序達到8000名，就可以在那之前提前結束報名。有關本次大賽的各種活動消息是可以在超級藍色馬拉松官方Instagram（@superblue...official）確認。

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