法德兩國向烏克蘭追加支援武器，勃然大怒的俄羅斯警告“第三次世界大戰”. July. 13, 2023 07:50. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 北約成員國法國和德國決定向烏克蘭追加支援武器。決定支援大規模殺傷性武器“集束彈藥”的美國也正在討論是否支援“ATACMS”遠程導彈。北約主要成員國的上述舉動，引起俄羅斯反彈，提出了“第三次世界大戰”的警告。 法國總統馬克龍在北約峰會第壹天的當地時間11日表示：“將向烏克蘭提供法國產遠程巡航導彈‘SCALP’。”法國是繼英國之後第二個向烏克蘭提供遠程導彈的國家。德國國防部當天也宣布了兩個“愛國者”發射架、40輛步兵戰鬥車輛、25輛豹式1A5戰車等共計7億歐元（約1萬億韓元）的武器支援計劃。 據《紐約時報》報道，美國正在考慮支援ATACMS。該導彈的射程約為300公裏，比英國和法國產導彈長60公裏以上。對此，俄羅斯總統普京的親信、俄羅斯國家安全會議副主席梅德韋傑夫反對稱，“第三次世界大戰正在臨近”。 美國決定支援被稱為“鋼鐵雨”的集束彈藥引發的爭議依然存在。俄羅斯國防部長紹伊古11日表示：“如果美國支援集束彈，俄羅斯也只能使用類似的破壞手段。” 在美國國內，不僅是前總統特朗普，連執政黨民主黨的部分參議員也表明了反對支援集束彈藥的意向。但美國國務卿布林肯在接受MSNBC采訪時強調支援的不可避免性說：“烏克蘭的彈藥即將用盡，那樣就會處於無防備狀態。”

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