尹錫悅與13國領導人舉行連鎖會談……推行供應鏈-推銷外交. July. 13, 2023 07:50. by 李相憲記者 dapaper@donga.com. 為參加北約峰會而訪問立陶宛首都維爾紐斯的尹錫悅總統通過與13個國家的首腦進行連鎖雙邊會談，開始了全球供應鏈的多元化和“推銷外交”。 尹錫悅當地時間11日和12日連續兩天與匈牙利、荷蘭、羅馬尼亞、瑞典、芬蘭等國首腦舉行了會談。11日，在與匈牙利總理歐爾班的首腦會談中，尹錫悅表示：“如果基礎科學強國匈牙利和制造業、信息通信技術領域的強國韓國進行合作，將產生巨大的技術合作協同效應。希望兩國從生物等有潛力的領域研發合作到小型模塊核電站等核電領域，繼續擴大合作的外延。”韓國還是匈牙利的最大投資國。 尹錫悅當天與荷蘭首相呂特舉行了午餐兼首腦會談。兩國首腦就加強人工智能和半導體等方面的實質性合作達成了協議。總統辦公室表示：“兩國首腦決定在半導體產業上緊密合作。為了穩定全球半導體供應網，我們壹致認為應該進壹步深化、擴大這種合作。”荷蘭是世界最先進半導體設備企業阿斯麥所在的半導體設備強國。 尹錫悅與羅馬尼亞總統約翰尼斯討論了原子能、港口開發、防衛產業領域的合作；與瑞典首相克裏斯特松就電池、稀土等核心供應網構築方案進行了磋商。 國家安保室第壹次長金泰孝在當地的發布會上解釋說：“到目前為止，首腦外交的重點是西歐和美洲大陸，但通過此次巡訪，具體實現了與東歐和北歐多數國家的全球供應網合作。”他強調：“東歐是科學技術基礎力量雄厚、潛力巨大的國家，因此具有彌補與西歐經濟安保合作相當部分的戰略意義。” 在立陶宛總統瑙塞達主持的晚宴上，尹錫悅還與烏克蘭總統澤連斯基相遇。

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