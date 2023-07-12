金與正破例口稱“大韓民國”……據分析意在“不和韓國打交道”. July. 12, 2023 07:55. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨副部長金與正（照片）在10日和11日連續兩天發表譴責駐韓美軍偵察機活動的談話時，罕見地稱韓國為“大韓民國”，其意圖備受關註。朝鮮通常把韓國稱為“南朝鮮”“南朝鮮傀儡”等。對此，韓國政府內外有分析認為，朝鮮現在正式表明了把韓國視為“另外壹國”，而不再是同壹民族或統壹對象的立場。也有分析認為，朝鮮宣稱要運用用於對韓打擊的戰術核武器，將韓國定性為“敵對國家”，暴露出把今後軍事挑釁正當化的意圖。 ● 分析：把韓國定性為“敵對國家”，積攢核威脅名分 金與正在11日的談話中使用了“《大韓民國》軍方流氓”，前壹天的談話中還使用了“《大韓民國》的聯合參謀本部”“《大韓民國》壹夥”等稱呼。特別是在“大韓民國”前後，還加上了朝鮮通常強調或以批判為目的的書名號。這實際上是在暗示，這種稱呼包含了某種目的和意圖。韓國政府壹名消息人士表示：“朝鮮過去在南北關系上也曾使用過‘敵對國家對國家的戰略’，但從來沒有用‘大韓民國’來稱呼韓國。” 此前，韓朝在1991年簽署的《南北基本協議》中，曾將對方定義為“在追求統壹的過程中暫時形成的特殊關系，不是國家與國家的關系”。但朝鮮在2021年第八次勞動黨大會上修改了黨章。韓國政府內外認為，朝鮮從這時起已經開始著手進行國家與國家戰略的準備工作。當時朝鮮沒有刪除“在全國範圍內執行民族解放民主主義革命任務”的表述，而是加入了“在共和國北半部建設富強文明的社會主義社會”等語句。這表現出了把韓朝視為“國家對國家”而不是統壹國家的認識。象征南北對話的祖國和平統壹委員會也以第八次黨代會為起點銷聲匿跡。據悉，勞動黨的對韓書記職務也在這個時期消失。 韓國政府消息靈通人士表示：“無論關系好壞，韓朝30多年來壹直相互承認這種特殊性。韓朝間這樣維持的觀點本身出現了動搖。” 最終，朝鮮以此次談話為契機，明確將韓國定義為“敵對國家”而不是同壹民族的概念，有人擔心朝鮮會以此為名進行高強度的軍事挑釁。統壹研究院朝鮮研究室室長洪民（音）分析稱：“朝鮮把韓朝關系視為國家與國家的關系，事實上是主張將戰術核武器的使用正當化。因為針對韓國的戰術核武器配置與現有的民族理論相沖突，所以首先想改變對待韓國的態度。” 金與正在當天的談話中主張，駐韓美軍的偵察機活動是“我軍和美軍之間的問題”。這甚至暗示了將韓國排除在外，只承認美國為對話對象的意圖。 ● 朝鮮拒絕玄貞恩訪朝時，也是由“外務省”而不是“祖國和平統壹委員會”出面 在此之前，在現代集團會長玄貞恩尋求訪朝時，朝鮮沒有通過勞動黨統壹戰線部或祖國和平統壹委員會，而是通過負責外交關系的外務省表示了拒絕。當時，外務省將玄貞恩壹行訪朝稱為“入國”而不是“入境”。對此，有分析認為，此舉暗示了將韓國視為外國的意圖。 國民力量黨國會議員太英浩當天在臉書上主張：“連日來不斷發現懷疑朝鮮想把南北關系從民族轉變為國家間關系的情況。統壹部應該迅速向金氏兄妹發送公開質疑信，公開敦促他們明確表明立場，以改變金日成、金正日也壹直守護的南北關系框架。”

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