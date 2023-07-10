日益擴大的“日元超級貶值”風險……應動員所有支援出口企業的政策. July. 10, 2023 07:54. . 隨著日元貶值，韓國經濟的憂愁正在加深。由於日元幣值跌至8年來的最低水平，在海外與日本競爭的韓國產品的價格競爭力正在下降。隨著韓元對日元匯率的下降，前往日本的遊客增加，對日旅遊收支逆差呈劇增趨勢。也就是說，誘導日元弱勢的日本貨幣政策阻礙了韓國經濟的恢復。 上周三，韓元對日元的匯率盤中跌至100日元兌897韓元。韓元對日元匯率跌至800韓元以下是自2015年6月以來的第壹次。日元價值今年下降了9%左右，在10個主要國家貨幣中跌幅最大。因為，在新冠疫情結束後，其他大多數發達國家提高標準利率、減少市場貨幣量的情況下，長期飽受通貨緊縮（物價下降）困擾的日本獨自堅持負利率政策。 迫在眉睫的是韓國的出口企業。雖然2010年代以後競爭品種大幅減少，但兩國仍然在汽車、鋼鐵、石油化學、纖維等領域展開激烈的競爭。日本企業將低廉的美元標價作為杠桿，積極展開低價攻勢，收益性得到改善，而韓國企業則因價格競爭力減弱而面臨困境。 再加上日元貶值導致負擔減輕，去日本旅行的韓國人正在劇增。今年夏季休假旺季的機票銷量前兩位是飛往日本的東京和大阪。今年1至5月累計旅遊收支逆差規模已比去年同期翻番。據說，在日本當地低價購買T恤衫、威士忌，回到韓國高價出售的“倒爺”也再次登場。 問題是這種情況很有可能持續到明年。日本銀行公開表示，短期內將繼續維持目前的貨幣政策。有“日元先生”之稱的前日本財務省次官榊原英資預測，目前為140日元左右的美元兌日元價值明年可能會上升到160日元。 “日元超級貶值”已經成為韓國出口不振的主要原因，隨著全球半導體市場的停滯、中國經濟恢復的推遲，成為了實質性的危險因素。旅遊收支的惡化甚至威脅到了經常收支順差基調。為了背負著不利的價格競爭力沙袋進行競爭的韓國出口企業，政府應該謀求所有可能的稅制和金融支援政策。

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