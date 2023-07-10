李康仁加盟梅西離開的PSG隊，將與姆巴佩和內馬爾同吃壹鍋飯. July. 10, 2023 07:55. by 金正勛記者 hun@donga.com. “Shoot Dori”李康仁（22歲）將與基利安•姆巴佩（25歲）、內馬爾（31歲）同吃壹鍋飯。 李康仁穿上了法國職業足球甲級聯賽（第壹級聯賽）豪門俱樂部巴黎聖日耳曼隊（PSG）的隊服。這是由“世界級”前鋒姆巴佩和內馬爾效力的球隊。“足球之神”裏奧內爾•梅西（36歲•國際邁阿密）直到上賽季為止壹直效力於該球隊。 PSG於9日通過球隊網站表示：“球隊已經與李康仁簽約。很高興公布他加入的事實”，“李康仁是第壹個加入PSG的韓國球員。”合同期限為5年，到2028年為止。PSG隊和李康仁的前所屬球隊皇家馬洛卡（西班牙）雖然沒有公開轉會費，但歐洲當地媒體報道說，轉會費為2200萬歐元（約314億韓元）。有報道稱，轉會費的20%（約63億韓元）將歸李康仁所有。專門報道PSG球隊消息的《文化PSG》報道稱，李康仁的年薪為400萬歐元（約57億韓元）。這是他在效力馬洛卡時期50萬歐元的8倍。李康仁在PSG隊的球衣號碼是19號。他在馬洛卡隊也身披19號球衣。 PSG當天在網站首頁上發表了包括75秒左右的1問1答視頻在內的5個有關李康仁入隊的帖子。可以說PSG在引進李康仁方面下了很大功夫。PSG表示，“他是韓國球員中最年輕的出道歐洲甲級聯賽的球員，無論身處什麽位置，他都能用熟練的左腳證明自己的價值。在狹小的空間裏也能輕松地移動，很容易就能控制皮球。”李康仁在10歲的2011年去西班牙足球留學，加入了巴倫西亞（西班牙）青少年隊，在17歲的2018年在該隊進行了西甲聯賽的首場比賽。2021年8月他轉隊到馬洛卡隊。 PSG俱樂部還介紹說，李康仁是出演以“兒童足球”為素材的電視節目而享有超高人氣的足球神童（prodigy）。李康仁在6歲的2007年出演了TV綜藝節目《飛翔吧，Shoot Dori》，當時以與同齡人不同層次的體力和個人技在全國享有很高的人氣。據說，李康仁在抓周時雙手拿著足球，從走路開始就在家中的地板上踢球。 李康仁也發表了“想盡快開始我的新冒險”的感想，表達了對自己在PSG隊的未來的期待。李康仁在接受球隊采訪時表示：“很高興加入世界上最大的球會之壹PSG。我會幫助球隊盡可能多地奪冠。”他還說，“我是壹個對勝利有很大渴望的球員”，“我是壹名能在球場兩翼奔跑的中場球員，而且擅長控制球。我來這裏是為了幫助球隊取得勝利。” PSG創立於1970年，此前在法甲聯賽中曾9次登上冠軍寶座。其中7次是在2011年球隊被卡塔爾投資廳所有的“卡塔爾體育投資公司”收購後獲得的冠軍。

한국어