美中未能就半導體和稀土金屬出口限制找到突破口. July. 10, 2023 07:56. by 華盛頓=常駐記者文炳基、北京=常駐記者金基龍 weappon@donga.com，kky@donga.com. 訪問中國的美國財政部長珍妮特·耶倫9日表示：“世界足夠大，美國和中國可以共同繁榮。美中今後將更加頻繁地定期溝通。”在美中戰略競爭引發新冷戰的憂慮下，兩國就定期舉行經濟對話達成了協議。但是，在美國半導體出口限制和中國稀土金屬出口限制等兩國核心懸案上，未能找到突破口。 耶倫當天結束為期三天的日程，在北京美國駐華大使館舉行記者會強調：“美中‘脫鉤’不僅會給兩國帶來災難，給世界帶來不穩定，而且無法實行。”耶倫訪華期間與中國總理李強、副總理何立峰等舉行了連鎖會談。她對此評價說：“在兩天共10個小時左右的會談中，為進壹步鞏固美中關系做出了努力。” 但是，圍繞半導體等兩國經濟懸案，沒有達成任何具體協議。耶倫表示：“兩國出現了重大分歧。誰也不能在壹夜之間解決美中問題。”耶倫對中國的反間諜法和經濟報復表示擔憂，並施壓減免新興國家的債務。據悉，中國要求美國撤銷對中國產品的高關稅和放寬美國半導體出口限制等。 中國媒體就拜登政府上臺後的首次美中高層經濟對話評價說，“進行了有深度的對話”。另據中國官媒新華社報道，何立峰就美國的各種限制表示：“把國家安全壹般化，不利於正常的經濟和貿易。”

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