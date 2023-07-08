因為有人質疑，高速公路就化為烏有……變化有如反掌的國政. July. 08, 2023 07:57. . 國土交通部部長元喜龍昨天表示：“（首爾-楊平高速公路事業計劃）的取消，是在沒有和總統商議的情況下獨自決定的。與其在任期結束前壹直被疑惑所困擾，還不如現在由我來承擔責任清理幹凈。”壹天前，他以共同民主黨提出金建熙女士相關疑惑並進行煽動為由，宣布取消這壹項目。 首爾至楊平的高速公路從15年前起就是楊平居民的夙願。6年前被采納為國策事業。從上壹屆政府開始推進並采納的事業，現政府的部長在壹夜之間翻了個底朝天。國政的連續性、關系到利害關系的居民、關註此事的國民，都不在其關心之列。關心的，只有自己和總統。 圍繞首爾-楊平高速公路事業產生金建熙女士相關疑惑，是從今年5月出現替代方案路線開始的。從2017年的第壹個計劃階段到2021年的預備妥當性調查，楊平郡的楊西面（音）壹直是終點，但後來改為江上面。那麽，就應該有說服力的解釋為什麽會改變。雖然離江上面終點不遠的地方有金女士壹家的土地，但即便沒有，因為關系到土地所有者的利害得失，也會出現分歧。雖然政府解釋說，替代路線的終點不是出入口，而是分岔口，因此對地價上漲沒有什麽影響。但是，由於分岔口附近有中部內陸高速公路南楊州的出入口，所以這種說法缺乏說服力。 因為疑惑就是疑惑的程度，所以也有可能並非事實。因此，也很難把在野黨提出的疑惑說成是牽強附會。就算是牽強附會，元喜龍部長沒有把路線恢復到原來的水平、反而取消事業本身的做法，也很難讓人接受。可以認為，如果將路線恢復到原來的水平，就會被認認為是承認了在野黨提出的疑惑，因此把事業本身變成了壹張白紙。部長沒有負責任地履行國政，反而投身政治鬥爭，把國政當成了人質。 總統室相關人士就元喜龍的發言表示：“應該考慮居民輿論和事業的必要性，做出明智的判斷。”這是模棱兩可的回答。首爾至楊平高速公路項目也是尹錫悅總統承諾在任期內實施的項目。首先應該嚴肅追究元喜龍部長的責任，因為沒能對替代路線做出有說服力的解釋，卻做出了“白紙化”的幼稚決定。

한국어