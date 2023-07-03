對待考驗的態度. July. 03, 2023 07:33. . “人雖不能改變面臨的考驗。但是可以選擇自己對待考驗的態度。刺激和反應之間存在空間。”―出自維克多•弗蘭克爾的《在死亡集中營》中 維克多•弗蘭克爾的《在死亡集中營》是壹部古老的經典作品。作者將自己描述為在納粹統治下輾轉4個集中營生活過的人。他以經驗為基礎解釋說：“人雖然受到環境的影響，但在超乎想象的最壞情況下，也能勇敢地抵抗和對抗。”他強調說，“雖然我們不能改變面臨的考驗，但是自己對考驗的態度、反應是可以選擇的，根據選擇的不同，生活也會產生差異。” 對每天的刺激有什麽反應呢？沒有像平時壹樣做出反應嗎？我們受到某種刺激時，通常都會反應過來。因為只有這樣才能減少能量，有利於生存。就像自動系統壹樣。駕駛熟悉的道路時，即使不特別註意，也和前往目的地壹樣。 自動系統在勞累時更加活躍。壓力越大或越疲勞，就越會按照平時的習慣做出反應。但是在這種自動反應中很難期待變化和增長。因為不能另想別的事情。 但是面對刺激時沒有立即反應，而是暫時停下來，在兩者之間設置“空間”，我們就會有選擇。可以自由選擇如何反應。在這種自由中，成長和發展的可能性就會萌芽。 但是接受考驗並做出反應的方式都不壹樣。看到在奧斯威辛這種極限刺激下，他每時每刻都在做出反應的選擇上盡到自由和責任，希望我們也能回顧壹下自己對每天的刺激和考驗是如何反應的。

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