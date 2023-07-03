曾遭受恐慌障礙的美國遊泳明星重返泳池，實力卻未恢復. July. 03, 2023 07:34. by 金培中 wanted@donga.com. “遊泳明星”凱勒普•德魯塞爾（27歲•美國）將無法參加14日開幕的福岡世界遊泳錦標賽。 2日，在美國印第安納州印第安納波利斯舉行的2023全美遊泳錦標賽男子50米自由泳預選賽中，德魯塞爾以22秒72的成績排在並列第22位。在作為國家代表選拔賽而舉行的此次大賽上，德魯塞爾雖然參加了4個項目，但未能獲得壹張世界遊泳錦標賽的參賽權。他在50米和100米蝶泳項目中進入決賽，分別排在第3位和第5位，50米和100米自由泳（第29位）則甚至都未能進入決賽。 德魯塞爾是繼“遊泳皇帝”邁克爾•菲爾普斯（38歲）之後的明星，壹直備受矚目。在2016年裏約熱內盧奧運會上，德魯塞爾與菲爾普斯壹起參加了400米自由泳接力和400米混合泳接力，並摘得2枚金牌，菲爾普斯退役後，他在2017年匈牙利布達佩斯世錦賽上壹舉獲得了7枚金牌，接著他又在2019年光州奧運會上獲得了6枚金牌。德魯塞爾在2021年東京奧運會上也獲得了5冠王。 德魯塞爾在去年6月舉行的布達佩斯世界錦標賽上出現了異常征兆。當時獲得2枚金牌的德魯塞爾在男子100米自由泳半決賽前夕宣布棄權，突然回到了美國。當時美國代表隊解釋說是出於“醫學原因”。去年9月，德魯塞爾在自己的社交網絡服務（SNS）上坦白了自己曾遭受恐慌障礙和壓迫的事實。經過壹段時間的休息，德魯塞爾從今年5月開始參加美國國內比賽。 《美聯社》等媒體報道說，德魯塞爾表示：“不管大家信不信，反正我自己對比賽結果很滿意。”ESPN寫道：“（采訪後）德魯塞爾離開時的背影與過去世界第壹的樣子不同。”德魯塞爾的教練安東尼•內斯蒂表示：“（德魯塞爾）時隔許久再次幸福地遊泳。和他處於同壹位置的選手肩上背負著很多東西。希望能放下那種包袱。”美聯社報道說：“德魯塞爾在8月之前不會參加比賽，希望他在2024巴黎奧運會代表選拔賽之際能以完整的面貌回歸。”

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